Francia, Eden Hazard sale in bicicletta per scalare il mitico Mont Ventoux

L'ex attaccante belga si è ritirato dal calcio otto mesi fa, ma non ha ancora perso la forma fisica. La salita è una delle più dure del Tour de France - che inizierà il 29 giugno - ed è lunga 21 km, con una pendenza media del 7,7%.

Nello stesso giorno in cui la sua ex squadra (il Real Madrid) ha vinto un'altra Champions League... Eden Hazard stava preparando la sua bicicletta e il suo casco per conquistare il mitico Mont Ventoux, una delle vette iconiche del ciclismo.