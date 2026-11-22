Alcune partite raccontano quanto può essere intensa la rivalità tra due grandi realtà e squadre. Il derby Porto-Sporting fa parte di questa categoria. Non è un semplice confronto di campionato, ma una sfida che affonda le proprie radici nella storia del calcio portoghese, mettendo di fronte due club che da sempre lottano per la supremazia nazionale. L'11 febbraio 2022, allo stadio Do Dragao, il cosiddetto "O Classico" regalò novanta minuti di grande calcio, tensione e agonismo, prima di trasformarsi in uno degli episodi più movimentati di sempre.

Porto-Sporting : Il racconto dei 90 minuti del derby

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La posta in palio era particolarmente alta.della Primeira Liga, mentre, con sei punti di distanza. Una vittoria avrebbe permesso agli ospiti di riaprire concretamente la corsa al titolo, rendendo ancora più importante una sfida già carica di significati. In uno stadio gremito e trascinato dal pubblico di casa, le due formazioni scesero in campo consapevoli dell'importanza di conquistare il risultato.. Dopo appena otto minuti,portò avanti gli ospiti, sfruttando un cross dalla sinistra e trovando il tempo giusto per battere Diogo Costa. Il Porto accusò il colpo, e al 34', arrivò anche il raddoppio firmato da, bravo a finalizzare una bella azione corale. Il doppio vantaggio sembrava indirizzare la partita, ma i padroni di casa non avevano alcuna intenzione di arrendersi e lasciare avvicinare i rivali storici in classifica. Quattro minuti più tardi dello 0-2,riaprì il derby con una conclusione precisa , riportando entusiasmo tra i tifosi del Dragao. Si andò così all'intervallo sul risultato di 1-2.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 NOVEMBRE: I giocatori dello Sporting CP festeggiano alla fine della partita del gruppo C della UEFA Champions League tra lo Sporting CP e il Borussia Dortmund all'Estadio Jose Alvalade il 24 novembre 2021 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

La ripresa continuò sulla stessa linea del primo tempo, con contrasti duri e un'intensità sempre maggiore. Al 49' ci fu un episodio che cambiò inevitabilmente l'andamento della partita e gli equilibri, lo Sporting rimase in dieci uomini per l'espulsione de capitano Sebastian Coates, consegnando al Porto maggiori possibilità di attaccare e cercare il pareggio. I padroni di casa aumentarono la pressione, costringendo gli avversari a difendersi con grande sacrifico, ed infatti al 78' arrivò la rete del 2-2: Fabio Vieira disegnò un cross perfetto per Mehdi Taremi, che di testa superò il portiere Adan. Il Porto completò così la rimonta, evitando la sconfitta e mantenendo invariato il vantaggio in classifica sui rivali.

Le proteste per un rigore che incendiarono il finale di partita

Il campo aveva già offerto emozioni e colpi di scena,. Nei minuti di recupero, infatti, un episodio contribuì ad accendere ulteriormente gli animi. Pepe, nel tentativo di trovare il gol della vittoria, entrò in contatto con Joao Palhinha e finì per terra.. Il clima diventò rapidamente incandescente, con discussioni e tensioni che proseguirono anche dopo il triplice fischio dell'arbitro Joao Pinheiro e finì a terra.

Quello che avrebbe dovuto essere il momento dei saluti si trasformò in una vera e propria rissa. Calciatori, riserve, membri dello staff e altri presenti a bordo campo furono coinvolti in un parapiglia generale. Spintoni, provocazioni e momenti di grande confusione resero necessario l'intervento di diverse persone per riportare la calma. Le immagini fecero rapidamente il giro del mondo, mostrando una scena decisamente lontana dallo spettacolo sportivo che una sfida di quel livello dovrebbe offrire.

Il bilancio disciplinare fu pesantissimo. Durante la gara era stato già espulso Coates, mentre dopo il fischio finale arrivarono altri quattro cartellini rossi: Pepe e il portiere Augustin Marchesin per il Porto, Joao Palhinha e Bruno Tabata per lo Sporting. Cinque espulsioni complessive tra i calciatori, alle quali si aggiunsero provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni componenti di staff e dei dirigenti. Una conclusione clamorosa per una partita che, fino a quel momento, aveva regalato soprattutto spettacolo e una rimonta di grande carattere.

PORTO, PORTOGALLO - 28 SETTEMBRE: Pepe dell'FC Porto riconosce i tifosi dopo la sconfitta nella partita del gruppo B della UEFA Champions League tra FC Porto e Liverpool FC all'Estadio do Dragao il 28 settembre 2021 a Porto, Portogallo. (Foto di David Ramos/Getty Images)

A rendere ancora più significativo l'episodio fu proprio il peso storico della rivalità. Porto e Sporting non si affrontano soltanto per conquistare i tre punti: ogni sfida rappresenta anche una questione di prestigio, orgoglio e supremazia nel panorama calcistico portoghese. La distanza geografica tra le due città non impedisce che il confronto venga vissuto come uno degli appuntamenti più sentiti dell'intera stagione. Anzi, proprio la storia dei due club e la continua competizione per i trofei nazionali contribuiscono ad alimentare un'atmosfera speciale.

Anche i due allenatori, Sergio Conceiçao e Ruben Amorim, finirono al centro delle tensioni, ma furono proprio loro a offrire uno dei pochi momenti distensivi della serata: dopo diversi minuti di confusione, i tecnici si avvicinarono e si scambiarono un abbraccio, dando un segnale importante a tutti.

Il derby Porto-Sporting si concluse dunque sul 2-2, ma il risultato finì inevitabilmente in secondo piano rispetto alle immagini del caos finale. Una partita nata come uno scontro al vertice e terminata con cinque espulsioni, polemiche e una rissa che lasciò il segno. Il calcio aveva raccontato tutta la bellezza e l'intensità di una grande rivalità, ma anche il rischio che le tensione possa superare il confine della competizione sportiva.