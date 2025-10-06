Dalle reti che fanno il giro del mondo agli esordi che profumano di déjà-vu: il week-end dei calciatori che sono passati per la Serie A non è passato inosservato. Tra gol decisivi, prestazioni convincenti e ritorni di volti noti su nuovi palcoscenici, sono in tanti ad aver lasciato il segno nei principali campionati europei e non solo. Ecco il riepilogo delle prove più interessanti e dei protagonisti del fine settimana oltre i confini.