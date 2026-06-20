L'Argentina ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino mondiale e tra i più emozionati per il debutto vincente dell'Albiceleste c'era anche Sergio Aguero. Nonostante stia ancora recuperando da un infortunio al tendine d'Achille rimediato a marzo durante una partita tra amici, il Kun non ha voluto assolutamente rinunciare all'appuntamento iridato. L'ex attaccante era infatti presente a Kansas City per assistere alla partita nelle vesti di commentatore e non si è perso lo storico debutto, culminato con la splendida tripletta dell'amico di una vita, Lionel Messi, nel netto 3-0 contro l'Algeria.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Tutta l'emozione di Aguero a bordo campo per la tripletta di Messi

Caricamento post Instagram...

Il Kun ha vissuto novanta minuti di pura adrenalina in una veste per lui ormai abituale: era infatti a bordo campo nelle vesti die, nel corso del match, non ha trattenuto la gioia per la prestazione del suo amico, arrivando persino a mimare un inchino collettivo insieme a Carlos Tevez davanti alla magia della Pulga.Al termine dell'incontro, visibilmente commosso, l'ex centravanti ha raccontato tutta la propria emozione e subito ha dichiarato: "Che posso dire? Avete visto tutti quello che è successo., è stata un'emozione impressionante. Io ho smesso da un pezzo, lui è ancora il più forte di tutti".

CUIABA, BRASILE - 28 GIUGNO: Lionel Messi dell'Argentina festeggia con il compagno di squadra Sergio Agüero dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo A tra Argentina e Bolivia, valida per la Copa America 2021, all'Arena Pantanal di Cuiabá, in Brasile, il 28 giugno 2021. (Foto di Rogerio Florentino/Getty Images)

Il saluto nel riscaldamento e l'appello: "Basta paragoni"

A colpire profondamente Aguero, però, non sono state solo le prodezze sul rettangolo verde, ma anche un bellissimo gesto avvenuto prima del fischio d'inizio che lo ha sorpreso molto. Nonostante la foga e la tensione della vigilia,per una pacca affettuosa: "Tra noi c'è amicizia vera, ma non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Stava preparando una partita del Mondiale e ha trovato il tempo di venirmi a salutare". Poco dopo, durante la diretta, il Kun ha lanciato un appello definitivo per chiudere ogni discussione sulla storia del calcio: "Lio è il più grande calciatore di sempre.".

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365