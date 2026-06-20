Uno dei personaggi di spicco del mondo albiceleste si è detto commosso dopo la partita contro l'Algeria, la prestazione eroica del suo caro amico ne è il motivo
L'Argentina ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino mondiale e tra i più emozionati per il debutto vincente dell'Albiceleste c'era anche Sergio Aguero. Nonostante stia ancora recuperando da un infortunio al tendine d'Achille rimediato a marzo durante una partita tra amici, il Kun non ha voluto assolutamente rinunciare all'appuntamento iridato. L'ex attaccante era infatti presente a Kansas City per assistere alla partita nelle vesti di commentatore e non si è perso lo storico debutto, culminato con la splendida tripletta dell'amico di una vita, Lionel Messi, nel netto 3-0 contro l'Algeria.
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Tutta l'emozione di Aguero a bordo campo per la tripletta di MessiIl Kun ha vissuto novanta minuti di pura adrenalina in una veste per lui ormai abituale: era infatti a bordo campo nelle vesti di commentatore televisivo per ESPN e, nel corso del match, non ha trattenuto la gioia per la prestazione del suo amico, arrivando persino a mimare un inchino collettivo insieme a Carlos Tevez davanti alla magia della Pulga.
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Il saluto nel riscaldamento e l'appello: "Basta paragoni"A colpire profondamente Aguero, però, non sono state solo le prodezze sul rettangolo verde, ma anche un bellissimo gesto avvenuto prima del fischio d'inizio che lo ha sorpreso molto. Nonostante la foga e la tensione della vigilia, Messi è passato a salutarlo, avvicinandosi alle postazioni televisive per una pacca affettuosa: "Tra noi c'è amicizia vera, ma non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Stava preparando una partita del Mondiale e ha trovato il tempo di venirmi a salutare". Poco dopo, durante la diretta, il Kun ha lanciato un appello definitivo per chiudere ogni discussione sulla storia del calcio: "Lio è il più grande calciatore di sempre. Vorrei che il dibattito finisse qui. Basta".
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