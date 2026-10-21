Anche le leggende possono attraversare una serata storta e Cristiano Ronaldo lo ha dimostrato nella sfida tra Al-Nassr e NEOM, sbagliando un calcio di rigore e sprecando occasioni clamorose. La stampa spagnola ha colto l'occasione per ricordare a tutti una verità tanto semplice quanto insolita: "Anche CR7 può sbagliare".

"Cristiano è umano": l'ironia della stampa dopo gli errori

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Il titolo scelto dal giornale spagnolo 'AS', riassume perfettamente il significato di unaper. Nella sfida di Saudi Pro League trae NEOM, Ronaldo ha vissuto una partita lontana dai suoi standard,per raggiungere quota 982 gol in carriera. L'episodio più clamoroso è arrivato poco prima dell'intervallo, quando il portoghese ha, sprecando una delle opportunità più importanti dell'intero incontro: una scena insolita per un giocatore che ha costruito parte della propria leggenda sportiva proprio sulla capacità di essere decisivo dagli, e nei momenti di maggiore pressione. La serata complicata è però proseguita nella ripresa, quando al minuto 48 Ronaldo non è riuscito a sfruttare un cross del compagno Mané, mandando il pallone sopra la traversa nonostante la porta fosse sguarnita.Più tardi, un'altra conclusione fuori misura ha completato il quadro di una prestazione individuale decisamente: tutti errori hanno alimentato il tonodella cronaca di AS, che ha contrapposto l'immagine quasi infallibile dell'ex campione di Real Madrid e Juventus, alla realtà di una partita in cui nulla sembrava funzionare. A risolvere la partita ci ha poi pensato il connazionale, finalizzando una bella azione offensiva con una conclusione spettacolare e conquistando la vittoria per il suo

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 20 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr reagisce durante la Saudi Pro League tra Al Nassr e Neom SC all'Al Awwal Park il 20 ottobre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

CR7, umano per una notte: anche le leggende sbagliano

La vicenda racconta il paradosso di: le suesono talmente straordinarie che persino una normalediventa una notizia. La stampa ironizza proprio perché lenei suoi confronti rimangono tutt'ora altissime, anche alla veneranda età di 41 anni. Eppure il risultato resta positivo: Ronaldo non ha trovato il gol, Joao Felix ha deciso la sfida e l'Al Nassr ha portato a casa tre punti. Per una notte, insomma, anche CR7 è sembrato