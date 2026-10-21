Serata storta per Cristiano Ronaldo con il suo Al Nassr, che manca il gol numero 982 della carriera sbagliando un rigore: i media impazziscono

Alex Bianchi
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Anche le leggende possono attraversare una serata storta e Cristiano Ronaldo lo ha dimostrato nella sfida tra Al-Nassr e NEOM, sbagliando un calcio di rigore e sprecando occasioni clamorose. La stampa spagnola ha colto l'occasione per ricordare a tutti una verità tanto semplice quanto insolita: "Anche CR7 può sbagliare".

"Cristiano è umano": l'ironia della stampa dopo gli errori

Il titolo scelto dal giornale spagnolo 'AS', riassume perfettamente il significato di una serata storta per Cristiano Ronaldo. Nella sfida di Saudi Pro League tra Al Nassr e NEOM, Ronaldo ha vissuto una partita lontana dai suoi standard, mancando tre occasioni nitide per raggiungere quota 982 gol in carriera. L'episodio più clamoroso è arrivato poco prima dell'intervallo, quando il portoghese ha calciato a lato un rigore, sprecando una delle opportunità più importanti dell'intero incontro: una scena insolita per un giocatore che ha costruito parte della propria leggenda sportiva proprio sulla capacità di essere decisivo dagli undici metri, e nei momenti di maggiore pressione. La serata complicata è però proseguita nella ripresa, quando al minuto 48 Ronaldo non è riuscito a sfruttare un cross del compagno Mané, mandando il pallone sopra la traversa nonostante la porta fosse sguarnita.
Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro League
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Più tardi, un'altra conclusione fuori misura ha completato il quadro di una prestazione individuale decisamente sottotono: tutti errori hanno alimentato il tono ironico della cronaca di AS, che ha contrapposto l'immagine quasi infallibile dell'ex campione di Real Madrid e Juventus, alla realtà di una partita in cui nulla sembrava funzionare. A risolvere la partita ci ha poi pensato il connazionale Joao Felix, finalizzando una bella azione offensiva con una conclusione spettacolare e conquistando la vittoria per il suo Al Nassr.

Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro League
RIYADH, ARABIA SAUDITA - 20 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr reagisce durante la Saudi Pro League tra Al Nassr e Neom SC all'Al Awwal Park il 20 ottobre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

CR7, umano per una notte: anche le leggende sbagliano

La vicenda racconta il paradosso di Cristiano Ronaldo: le sue imprese sono talmente straordinarie che persino una normale serata negativa diventa una notizia. La stampa ironizza proprio perché le aspettative nei suoi confronti rimangono tutt'ora altissime, anche alla veneranda età di 41 anni. Eppure il risultato resta positivo: Ronaldo non ha trovato il gol, Joao Felix ha deciso la sfida e l'Al Nassr ha portato a casa tre punti. Per una notte, insomma, anche CR7 è sembrato semplicemente umano.

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