Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia, intorno al Real Madrid si parla di un solo argomento. José Mourinho si è presentato davanti ai giornalisti con due vittorie su due in League Phase e con una spigolosa questione aperta: il rendimento di Vinicius, squalificato in campionato per le prossime tre giornate e incalzato dalla crescita e l'investimento di Yan Diomandé.

Real Madrid, nessuna gerarchia garantita

Interrogato sul momento negativo del brasiliano,ha scelto di rispondere con un principio che vale per tutta la rosa: “Qui, di intoccabile c’è solo lo stemma. Nessun giocatore lo è. Non è questione di status, di fascia da capitano al braccio o della cifra spesa per ingaggiarlo. Ciò che rende un giocatore intoccabile è il suo rendimento in campo”. Un messaggio rivolto allo spogliatoio, che suona come un avvertimento a chiunque pensi di avere il posto assicurato.

Su Vinicius una certezza c’è: scenderà in campo contro il Lipsia, probabilmente da titolare. Resta aperto il duello con Diomandé, che ritrova il suo ex club. Mourinho non ha voluto sciogliere il nodo: “Non posso svelare le mie carte. Vinicius è un’ala sinistra. Potrei forse impiegarlo in altri ruoli, in determinati scenari, ma quella è la sua posizione naturale. Quanto a Diomandé, non si deve sapere in anticipo se giocherà o meno”.

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L’autocritica di José Mourinho

ha poi allargato il discorso al momento della squadra. Ha ammesso che almancano ancora molte cose per raggiungere il livello che lui vorrebbe: “Sono ben consapevole delle massime aspettative che gravano sul Real Madrid, ci sono stato per tre anni e abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare. Ma sono aperto ad analizzare, comprendere le cose e cercare soluzioni”.