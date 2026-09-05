La Coppa del Mondo 2026 ha restituito una nuova immagine al calcio africano. Nonostante la clamorosa debacle del Senegal (sconfitta in rimonta contro un mediocre Belgio maturata negli ultimi minuti), le nazionali africane partecipanti alla competizione intercontinentale non hanno minimamente sfigurato. Dal RD Congo capace di far faticare l'Inghilterra andando a un palo di Wissa dall'impresa, fino alla conferma del Marocco, arrivato fino ai quarti di finale senza il suo miglior giocatore: Ismael Saibari. Tra chi si è fatto strada, c'è anche l'Algeria.

La nazionale maghrebina è arrivata ai sedicesimi di finale passando in un girone di fuoco con Argentina e Austria. Tuttavia, l'esperienza si è conclusa proprio alla prima partita della fase a eliminazione diretta, cedendo il passaggio alla più pronta Svizzera. Eppure, l'Algeria ha mostrato un grande quantitativo di giocatori interessanti, soprattutto sulla trequarti. A guidare le volpi del deserto c'era la vecchia conoscenza italiana Petkovic, esonerato poi in agosto.

Petkovic out, Hemdani in

MARSIGLIA, FRANCIA - 26 NOVEMBRE: Ronaldo del Real Madrid contende il pallone a Brahim Hemdani del Marsiglia durante la partita del Gruppo F di UEFA Champions League tra Marsiglia e Real Madrid allo stadio Vélodrome, il 26 novembre 2003 a Marsiglia, Francia. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

Vladimir Petkovic, vincitore della Coppa Italia con la Lazio, aveva incassato la fiducia della Federcalcio algerina prima dell'inizio del torneo mondiale. L'accordo per il nuovo contratto prevedeva la scadenza per il 2028. Tuttavia, i dirigenti dell'Algeria hanno deciso di cambiare rotta a pochi mesi dall'ufficialità comunicata.

ALERTE – Brahim Hemdani nouveau sélectionneur national : quand le technicien annonçait la couleur sur Berbère Télévision



Nommé à la tête de la sélection algérienne en remplacement de Vladimir Petković, Brahim Hemdani prend les rênes d'une équipe nationale dont il avait déjà… pic.twitter.com/96aY4wD61F — Berbère Télévision (@BerbereTV) September 5, 2026

Al posto del tecnico svizzero, è arrivato un allenatore algerino, una tendenza sempre più promossa dalle nazionali africane. Così, Brahim Hemdani è diventato il nuovo Commissario Tecnico dell'Algeria. Il tecnico, nato in Francia vicino a Parigi, ha avuto una lunga carriera calcistica tra la Ligue 1 (OM e Strasburgo) e Glasgow Rangers. Hemdani, dopo aver lavorato nella terza divisione francese, ha condotto l'Under 21 algerina, per la prima volta nella storia, alla medaglia d'oro nei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Il ribaltone dirigenziale è stato completato con l'ingresso di Antar Yahia come assistente di Hemdani e Moussa Saïb come nuovo direttore generale.