Il terzino inglese torna ad allenarsi in gruppo e punta al rientro nei prossimi due big match. Preoccupa invece la situazione di diversi giocatori alle prese con infortuni e acciacchi muscolari.

Eugenio D'Antonio 20 ottobre - 15:59

Settimana cruciale per il Real Madrid di Xabi Alonso: prima la Juventus, poi l’attesissimo Clásico contro il Barcellona. Nella capitale spagnola si respira tensione e speranza, con diversi giocatori alle prese con problemi fisici. Buone notizie arrivano da Trent Alexander Arnold, che sembra pronto al rientro dopo un mese ai box, mentre restano in dubbio Carvajal, Huijsen e Ceballos.

Real Madrid, Alexander Arnold verso il rientro Il laterale inglese, fuori da sei partite e costretto a saltare anche gli impegni con la nazionale, ha completato parte dell’allenamento con il gruppo. Nel club filtra ottimismo: Xabi Alonso potrebbe inserirlo già nella lista dei convocati per la sfida di giovedì contro la Juventus. Tuttavia, resta da capire se potrà partire titolare dopo un periodo di inattività così lungo.

L’obiettivo è averlo al top per il Clásico di domenica, dove la sua presenza sarebbe fondamentale per l’equilibrio tattico dei Blancos. Mendy, intanto, ha completato l’intera seduta e sembra pronto al rientro, mentre Rüdiger continua la riabilitazione e sarà sicuramente assente contro il Barça.

Infermeria piena e ansia per Alaba — Carvajal, Huijsen e Ceballos hanno lavorato a parte e restano in forte dubbio sia per la Juventus che per il Clásico. I tre sperano in un recupero lampo, ma lo staff medico predica prudenza. Rüdiger, ancora fermo per un infortunio al retto anteriore, è invece già considerato fuori causa.

Preoccupano anche le condizioni di Alaba: il difensore austriaco è uscito all’intervallo del match con il Getafe per un fastidio al soleo destro e si sottoporrà a nuovi esami martedì. Se non emergeranno lesioni, potrà essere convocato per la Juve.

Una settimana ad alta tensione per Xabi Alonso, che dovrà gestire al meglio uomini e energie in vista del doppio appuntamento più caldo della stagione.