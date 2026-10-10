L'infortunio di Lois Openda non complica soltanto i piani del Lione, ma richiama l'attenzione anche della Juventus. Il club bianconero, proprietario del cartellino dell'attaccante, segue con grande interesse l'evolversi della situazione, mentre i dubbi sulle sue condizioni potrebbero pesare sul futuro.

Openda ko contro il Lens: il cambio al 60'

La trasferta contro il Lens di Ligue 1 si è trasformata in una serata complicata per ildi, che oltre alla sconfitta per 2-1, si ritrova a dover fare i conti condi, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un contratto con Ganiou, difensore della formazione avversaria. Come riportato da L'Equipe, l'attaccante avrebbe accusato unalla gamba destra intorno al 58', portando alladue minuti più tardi, quando al suo posto è entrato Nakamura. Lenell'appoggiare il piede a terra ha infatti immediatamente alimentato lasulle sue condizioni ma a rendere più delicato l'intero quadro sarebbe stata l'uscita dallo stadio: secondo quanto rivelato infatti da Olympique & Lyonnais, Openda avrebbe lasciato Bollaert utilizzando le. Un elemento che suggerisce ulteriormente la necessità di approfondimenti e alimenta le preoccupazioni di un

BRUXELLES, BELGIO - 16 SETTEMBRE: Lois Openda dell'Olympique Lyonnais in azione durante la partita di UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 tra RSC Anderlecht e Olympique Lyonnais allo stadio RSC Anderlecht il 16 settembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La Juventus osserva: si teme il rientro alla base a fine stagione

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La vicenda interessa da vicino anche la, che detiene ildi Openda, acquistato nell'estate del 2025 per oltredal Lipsia, e girato alnella scorsa sessione estiva di mercato, con la formula del. Il futuro dell'attaccante non riguardi quindi soltanto il progetto tecnico del club francese, ma anche leeconomiche dei bianconeri, che potrebbero ritrovarsi a valutare gli effetti dell'infortunio sul mercato. Se lo stop dovesse infatti rivelarsi, l'OL potrebbe essere chiamato atempi e condizioni di un eventuale acquisto a titolo definitivo, fino ad ora mai del tutto preso in considerazione, quantomeno sul piano delle negoziazioni. Un problema fisico importante, perciò, puòsulle valutazioni tecniche e finanziarie di un'operazione, soprattutto quando restano dala disponibilità del calciatore e il suo rendimento al rientro.

È, tuttavia, ancora presto per parlare di una trattativa compromessa e molto dipenderà dalla diagnosi, attesa con ogni probabilità in giornata, dai tempi di recupero e dalle condizioni previste dagli accordi tra club. La Juventus, dal canto suo, attende di capire come si evolverà la situazione.