Lois Openda si è fermato contro il Lens ed è uscito dal campo dolorante, con l'aiuto dello staff medico. In attesa degli esami, lo stop potrebbe incidere sul futuro
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L'infortunio di Lois Openda non complica soltanto i piani del Lione, ma richiama l'attenzione anche della Juventus. Il club bianconero, proprietario del cartellino dell'attaccante, segue con grande interesse l'evolversi della situazione, mentre i dubbi sulle sue condizioni potrebbero pesare sul futuro.
Openda ko contro il Lens: il cambio al 60'La trasferta contro il Lens di Ligue 1 si è trasformata in una serata complicata per il Lione di Paulo Fonseca, che oltre alla sconfitta per 2-1, si ritrova a dover fare i conti con l'infortunio di Lois Openda, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un contratto con Ganiou, difensore della formazione avversaria. Come riportato da L'Equipe, l'attaccante avrebbe accusato un problema alla gamba destra intorno al 58', portando alla sostituzione due minuti più tardi, quando al suo posto è entrato Nakamura. Le difficoltà nell'appoggiare il piede a terra ha infatti immediatamente alimentato la preoccupazione sulle sue condizioni ma a rendere più delicato l'intero quadro sarebbe stata l'uscita dallo stadio: secondo quanto rivelato infatti da Olympique & Lyonnais, Openda avrebbe lasciato Bollaert utilizzando le stampelle. Un elemento che suggerisce ulteriormente la necessità di approfondimenti e alimenta le preoccupazioni di un infortunio serio.
La Juventus osserva: si teme il rientro alla base a fine stagioneLa vicenda interessa da vicino anche la Juventus, che detiene il cartellino di Openda, acquistato nell'estate del 2025 per oltre 40 milioni di euro dal Lipsia, e girato al Lione nella scorsa sessione estiva di mercato, con la formula del prestito secco. Il futuro dell'attaccante non riguardi quindi soltanto il progetto tecnico del club francese, ma anche le strategie economiche dei bianconeri, che potrebbero ritrovarsi a valutare gli effetti dell'infortunio sul mercato. Se lo stop dovesse infatti rivelarsi significativo, l'OL potrebbe essere chiamato a riconsiderare tempi e condizioni di un eventuale acquisto a titolo definitivo, fino ad ora mai del tutto preso in considerazione, quantomeno sul piano delle negoziazioni. Un problema fisico importante, perciò, può incidere sulle valutazioni tecniche e finanziarie di un'operazione, soprattutto quando restano da verificare la disponibilità del calciatore e il suo rendimento al rientro.
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È, tuttavia, ancora presto per parlare di una trattativa compromessa e molto dipenderà dalla diagnosi, attesa con ogni probabilità in giornata, dai tempi di recupero e dalle condizioni previste dagli accordi tra club. La Juventus, dal canto suo, attende di capire come si evolverà la situazione.
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