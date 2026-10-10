La rinascita dell'attaccante in Bundesliga

Jacopo del Monaco
IL CORTEODEGLI ULTRAS DEL WERDER BREMA

Brema, l'impressionante serpentone del corteo della promozione del Werder

Tra i calciatori più importanti del Werder Brema in questa stagione figura, ovviamente, Niclas Fullkrug. Per la terza volta nella sua carriera professionistica, infatti, il classe 1993 sta vestendo la maglia del club tedesco. All'età di 33 anni, il centravanti sta vivendo un ottimo inizio di stagione con la squadra che milita in Bundesliga. Tra l'altro, nella giornata di ieri, l'attaccante ha segnato al minuto 92 la rete che ha permesso al Werder Brema di pareggiare il match della quinta giornata del campionato tedesco contro il Borussia Dortmund. Per Fullkrug si tratta del quinto gol stagionale in sei partite disputate e sembra che, in patria, stia vivendo una seconda vita dopo i sei mesi molto deludenti col Milan della scorsa stagione.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27

La rinascita di Fullkrug con la maglia del Werder Brema

Nel corso del mercato invernale d'inizio anno, complice l'assenza di Santiago Giménez per infortunio e la mancanza di una prima punta di ruolo, il Milan ingaggia Fullkrug in prestito dal West Ham. Nel mese di gennaio, per la precisione il giorno 18, l'attaccante tedesco decide, con un colpo di testa su assist di Alexis Saelemaekers, la partita di campionato contro il Lecce disputata presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Quella contro il club pugliese è stata la prima ed unica rete del centravanti con la maglia rossonera.
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Complici le scelte tecniche di Massimiliano Allegri ed anche l'andamento del Diavolo, Fullkrug gioca in totale 647 minuti su un totale di venti partite. Alla fine dell'annata, Fullkrug fa ritorno al West Ham. Alla fine della passata stagione, gli Hammers hanno ottenuto la retrocessione in Championship dopo una battaglia per la salvezza contro il Tottenham. In estate si parlava di un possibile ritorno in Italia del giocatore tedesco dato che il Venezia aveva mostrato interesse nei suo confronti. Alla fine, il classe 1993 ha scelto di rilanciarsi in patria tornando ancora una volta al Werder Brema.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27
Dortmund, Germania - 9 ottobre 2026: Marco Friedl del Werder Brema ed il compagno di squadra Niclas Fullkrug esultando dopo la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e Werder Brema al Signal Iduna Park. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Con la squadra biancoverde ritrova subito la via del gol segnando, su rigore, nel match di DFB-Pokal contro l'Hansa Luneburg. In Bundesliga, invece, Fullkrug segna ben quattro gol in altrettante partite giocate contro Lipsia, Colonia, Augsburg e quello di ieri sera contro il Borussia Dortmund. Grazie a questa sua rinascita ed ai suoi gol che stanno risultando molto importanti, la squadra allenata da Daniel Thioune si trova momentaneamente al quarto posto della Bundes a quota otto punti.

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