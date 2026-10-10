Tra i calciatori più importanti del Werder Brema in questa stagione figura, ovviamente, Niclas Fullkrug. Per la terza volta nella sua carriera professionistica, infatti, il classe 1993 sta vestendo la maglia del club tedesco. All'età di 33 anni, il centravanti sta vivendo un ottimo inizio di stagione con la squadra che milita in Bundesliga. Tra l'altro, nella giornata di ieri, l'attaccante ha segnato al minuto 92 la rete che ha permesso al Werder Brema di pareggiare il match della quinta giornata del campionato tedesco contro il Borussia Dortmund. Per Fullkrug si tratta del quinto gol stagionale in sei partite disputate e sembra che, in patria, stia vivendo una seconda vita dopo i sei mesi molto deludenti col Milan della scorsa stagione.

La rinascita di Fullkrug con la maglia del Werder Brema

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Nel corso del mercato invernale d'inizio anno, complice l'assenza diper infortunio e la mancanza di una prima punta di ruolo, il Milan ingaggia Fullkrug indal. Nel mese di gennaio, per la precisione il giorno 18, l'attaccante tedesco decide, con un colpo di testa su assist di, la partita di campionato contro ildisputata presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Quella contro il club pugliese è stata la prima ed unica rete del centravanti con la maglia rossonera.Complici le scelte tecniche died anche l'andamento del Diavolo, Fullkrug gioca in totaleminuti su un totale di venti partite. Alla fine dell'annata, Fullkrug fa ritorno al West Ham. Alla fine della passata stagione, gli Hammers hanno ottenuto la retrocessione indopo una battaglia per la salvezza contro il. In estate si parlava di un possibile ritorno in Italia del giocatore tedesco dato che ilaveva mostrato interesse nei suo confronti. Alla fine, il classe 1993 ha scelto di rilanciarsi in patria tornando ancora una volta al Werder Brema.

Dortmund, Germania - 9 ottobre 2026: Marco Friedl del Werder Brema ed il compagno di squadra Niclas Fullkrug esultando dopo la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e Werder Brema al Signal Iduna Park. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Con la squadra biancoverde ritrova subito la via del gol segnando, su rigore, nel match di DFB-Pokal contro l'Hansa Luneburg. In Bundesliga, invece, Fullkrug segna ben quattro gol in altrettante partite giocate contro Lipsia, Colonia, Augsburg e quello di ieri sera contro il Borussia Dortmund. Grazie a questa sua rinascita ed ai suoi gol che stanno risultando molto importanti, la squadra allenata da Daniel Thioune si trova momentaneamente al quarto posto della Bundes a quota otto punti.