La rinascita dell'attaccante in Bundesliga
Brema, l'impressionante serpentone del corteo della promozione del Werder
Tra i calciatori più importanti del Werder Brema in questa stagione figura, ovviamente, Niclas Fullkrug. Per la terza volta nella sua carriera professionistica, infatti, il classe 1993 sta vestendo la maglia del club tedesco. All'età di 33 anni, il centravanti sta vivendo un ottimo inizio di stagione con la squadra che milita in Bundesliga. Tra l'altro, nella giornata di ieri, l'attaccante ha segnato al minuto 92 la rete che ha permesso al Werder Brema di pareggiare il match della quinta giornata del campionato tedesco contro il Borussia Dortmund. Per Fullkrug si tratta del quinto gol stagionale in sei partite disputate e sembra che, in patria, stia vivendo una seconda vita dopo i sei mesi molto deludenti col Milan della scorsa stagione.
La rinascita di Fullkrug con la maglia del Werder BremaNel corso del mercato invernale d'inizio anno, complice l'assenza di Santiago Giménez per infortunio e la mancanza di una prima punta di ruolo, il Milan ingaggia Fullkrug in prestito dal West Ham. Nel mese di gennaio, per la precisione il giorno 18, l'attaccante tedesco decide, con un colpo di testa su assist di Alexis Saelemaekers, la partita di campionato contro il Lecce disputata presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Quella contro il club pugliese è stata la prima ed unica rete del centravanti con la maglia rossonera.
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Con la squadra biancoverde ritrova subito la via del gol segnando, su rigore, nel match di DFB-Pokal contro l'Hansa Luneburg. In Bundesliga, invece, Fullkrug segna ben quattro gol in altrettante partite giocate contro Lipsia, Colonia, Augsburg e quello di ieri sera contro il Borussia Dortmund. Grazie a questa sua rinascita ed ai suoi gol che stanno risultando molto importanti, la squadra allenata da Daniel Thioune si trova momentaneamente al quarto posto della Bundes a quota otto punti.
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