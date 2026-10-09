In occasione della 5ª giornata di Bundesliga, sabato 10 ottobre alle ore 15:30, l’Union Berlino ospita l’Elversberg allo Stadion An der Alten Försterei. I padroni di casa hanno raccolto appena 1 punto nelle prime quattro giornate, mentre gli ospiti sono a quota 7 dopo un avvio molto positivo nella loro prima stagione nella massima serie. L’Union arriva dal pesante 7-0 incassato sul campo del Bayern Monaco, mentre l’Elversberg ha pareggiato 0-0 contro lo Schalke.VEDI UNION BERLINO-ELVERSBERG IN DIRETTA STREAMING SU BET365. L’Union Berlino ha segnato 4 gol subendone 17 nelle prime quattro partite, mentre l’Elversberg ha realizzato 8 reti concedendone 7, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Union Berlino-Elversberg. Dove vedere Union Berlino-Elversberg in diretta TV e streaming La partita tra Union Berlino ed Elversberg sarà trasmessa in Italia da Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in streaming attraverso Sky Go. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:30 di sabato 10 ottobre. Per seguire Union Berlino-Elversberg in streaming: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Union Berlino-Elversberg tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento prima dell'inizio dell'incontro. Union Berlino-Elversberg: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Union Berlino-Elversberg

Union Berlino-Elversberg Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 15:30

15:30 Stadio: Stadion An der Alten Försterei, Berlino

Stadion An der Alten Försterei, Berlino Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go

Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento dell’Union Berlino L’Union Berlino si presenta alla sfida con un bilancio pesante: un solo punto conquistato nelle prime quattro giornate. Dopo il 3-3 interno con l’Eintracht Francoforte sono arrivate le sconfitte contro Bayer Leverkusen, Schalke e Bayern Monaco, con quest’ultima terminata addirittura 7-0. Il dato più preoccupante riguarda la fase difensiva, con 17 gol subiti in quattro partite. La squadra di Mauro Lustrinelli ha però mostrato contro il Bayern una prima parte di gara ordinata e compatta, prima di cedere alla qualità offensiva dei campioni in carica. La gara contro l’Elversberg rappresenta quindi un passaggio importante soprattutto per ridurre la distanza dalle zone più tranquille della classifica. Il fattore campo può aiutare una squadra che finora ha raccolto l’unico punto stagionale proprio alla prima giornata contro l’Eintracht. Il momento dell’Elversberg L’Elversberg ha invece iniziato la sua prima stagione in Bundesliga con 7 punti in quattro giornate, frutto delle vittorie contro Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach, della sconfitta contro il Bayern Monaco e dello 0-0 ottenuto nell’ultima uscita sul campo dello Schalke. La formazione allenata da Vincent Wagner ha già mostrato una buona capacità di adattamento alla nuova categoria. Il pareggio di Gelsenkirchen è arrivato al termine di una partita molto fisica, nella quale l’Elversberg ha creato occasioni importanti, colpendo anche un palo con David Mokwa. Con 8 gol segnati e 7 subiti, gli ospiti hanno una differenza reti positiva e possono affrontare la trasferta di Berlino con maggiore serenità rispetto ai padroni di casa. La continuità del 4-2-3-1 ha inoltre garantito una struttura riconoscibile nelle prime quattro giornate. Le probabili formazioni di Union Berlino-Elversberg L’Union Berlino dovrebbe ripartire dalla struttura utilizzata nell’ultima gara ufficiale contro il Bayern Monaco, con Rönnow tra i pali e una linea difensiva a quattro composta da Trimmel, Querfeld, Uduokhai e Rothe. Khedira e Aebischer presidiano il centrocampo, mentre Haberer e Schäfer agiscono più avanzati alle spalle della coppia Jeong-Latte Lath. L’Elversberg arriva invece dal pareggio contro lo Schalke con il 4-2-3-1 confermato da Vincent Wagner. Kristof difende la porta, con Gyamerah, Pinckert, Rohr e Günther davanti a lui; Keidel e Poręba compongono la coppia centrale, mentre Petkov, Darvich e Campbell supportano Mokwa. Union Berlino (4-2-2-2): Rönnow; Trimmel, Querfeld, Uduokhai, Rothe; Khedira, Aebischer; Haberer, Schäfer; Jeong, Latte Lath. Allenatore: Mauro Lustrinelli. Elversberg (4-2-3-1): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Günther; Keidel, Poręba; Petkov, Darvich, Campbell; Mokwa. Allenatore: Vincent Wagner.