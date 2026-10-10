Ci sono luoghi in cui il calcio non rappresenta soltanto uno sport, ma anche l'inizio di un sogno, e in questo caso anche il ricordo. A Porto, il nome di Diogo Jota continua a vivere in un campo destinato alle nuove generazioni, trasformando il ricordo dell'attaccante in un messaggio di speranza e ambizione.

"Con questo abbiamo voluto ricordarlo": un campo per mantenere viva la memoria di Jota

Il Centro di Formazione dell'Associazione calcistica di Porto, 'l', rende omaggio a, l'attaccantea 28 anni nel luglio del 2025, in un incidente stradale in Spagna. Uno dei terreni di gioco della struttura ora porta il suo nome, accompagnato da unche ne celebra la figura. L'iniziativa, raccontata dal quotidiano portoghese A Bola, in un'intervista aldell'associazionenasce dalla volontà di preservare iltra il calciatore e il territorio in cui è cresciuto. Nato a Gondomar, Jota aveva infatti mosso i primi passi calcistici nell'area di Porto, prima disui palcoscenici internazionali: "Con questo abbiamo voluto ricordare l'immagine di Diogo Jota", ha spiegato Neves, indicando il murale dedicato al giocatore.

La decisione di intitolargli il campo è maturata subito dopo la tragedia e il presidente dell'associazione AF Porto ha raccontato di aver subito parlato con la famiglia del giocatore: "Quando è accaduta la disgrazia, ci abbiamo pensato immediatamente. Ho parlato con la famiglia, che ha accolto l'idea ed era presente all'inaugurazione", ha raccontato Neves. Per l'associazione, si tratta di un privilegio: mantenere viva la memoria di un atleta che rappresenta un esempio per chi sogna di costruirsi una carriera nel calcio, proprio dove ha mosso i suoi primi passi.

PORTO, PORTOGALLO - 16 NOVEMBRE: Un memoriale per Diogo Jota è visto su uno schermo sugli spalti durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Portogallo e Armenia all'Estadio do Dragao il 16 novembre 2025 a Porto, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

"È qui che tutto comincia": il messaggio ai giovani

Il significato del progetto va oltre la. L'obiettivo è offrire ai ragazzi strutture adeguate per allenarsi, crescere e aspirare al: "Vogliamo che i giovani che si allenano qui si ispirino, non si arrendano mai e resistano. È qui che tutto comincia", ha sottolineato, ricordando che anche giocatori comesono passati attraverso percorsi di formazione nella regione. La nuova infrastruttura rappresenta, nelle sue parole, "la costruzione del presente in vista del futuro".concreta, dunque, nella quale il nome dinon rimane soltanto un ricordo, ma diventa unoper chi sogna di raggiungere i massimi livelli del calcio.