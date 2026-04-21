Il tecnico autore di una storica promozione in League One con il club, ha visto esordire suo figlio con la maglia del Liverpool - che stava quasi per perdere!

Francesco Di Chio 21 aprile - 19:39

Andy Woodman ha vissuto un fine settimana storico. Il tecnico del Bromley dopo aver raggiunto la promozione in League One con il suo club - per la prima volta nella storia della società - ha visto esordire suo figlio Freddie con la maglia del Liverpool nel derby contro l'Everton, vinto 2 a 1 dai Reds.

La promozione con il Bromley — Andy Woodman ha compiuto un impresa da ricordare con il suo Bromley. Primo in classifica in League Two, dopo aver pareggiato con il Cambridge Town, grazie alla sconfitta del Notts County contro il Barnet ha potuto festeggiare la promozione. Per il club si tratta della prima volta nella storia. Intervenuto a TalkSport, Woodman ha parlato così della promozione: "Sta iniziando a diventare reale, soprattutto quando sento il tipo di budget che potrei avere contro quelle grandi squadre". Il tecnico ha poi proseguito: "È fantastico per il club. L’entusiasmo di pensare di affrontare grandi squadre è incredibile, anche se un po’ ci fa paura". Paura ma anche emozione, per un club che non ha mai sfidato i "grandi": "E' per questo che siamo qui. Vogliamo portare questo club il più in alto possibile, ed è un po’ una storia da Cenerentola in questo momento per il Bromley".

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Papà Woodman festeggia suo figlio — Durante l'intervista a TalkSport, mister Woodman ha raccontato di come ha rischiato di perdersi l'esordio del figlio. "Non ci crederesti, ero agli EFL Awards, stavo per prepararmi e mettermi il completo. Quindi credo di essere saltato sotto la doccia". Ma poi si è reso conto di una cosa: "Stavo guardando la partita. Devo essere andato sotto la doccia e poi uscito. E non avevo prestato molta attenzione, poi all’improvviso la palla gli è arrivata sulla testa. E in un attimo, è stato così. Sono rimasto completamente paralizzato".

Il tecnico si è detto super orgoglioso del figlio, e ha raccontato dell'emozione di Freddie dopo la gara: "Per lui giocare nel Liverpool è fantastico. Giocare in un derby è stato incredibile. Ci ho parlato stamattina. Ed è felicissimo e soddisfatto di come è andata". Un weekend da ricordare per il tecnico inglese.