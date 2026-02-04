Ania entra nella storia del Córdoba con 50 vittorie in panchina, conquistate in 110 partite. Il club vive un momento d’oro con 5 successi nelle ultime 6 gare ed è a un passo dai playoff.

Vincenzo Di Chio 4 febbraio - 12:03

Ania entra di diritto nella storia del club: sono 50 le vittorie conquistate finora dall’allenatore asturiano, un traguardo che gli consente di entrare nella top 5 degli allenatori del Cordoba con più successi in panchina. Numeri che stanno sbalordendo tutti, soprattutto per una percentuale di vittorie addirittura superiore rispetto ad alcuni dei tecnici che lo hanno preceduto.

Momento d’oro — Il Córdoba sta vivendo un autentico momento d’oro in campionato. Sono infatti cinque le vittorie nelle ultime sei gare, risultati che hanno portato la squadra a un passo dalla zona playoff per la promozione. Numeri che certificano l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore insieme al suo staff.

In particolare, l’ultimo successo contro il Valladolid ha un sapore speciale: si tratta infatti della 50ª vittoria di Ania sulla panchina del Cordoba, arrivata in appena due stagioni e mezzo alla guida del club. Il tecnico di Oviedo ha raggiunto questo traguardo in 110 gare ufficiali e, secondo i dati riportati da LaLiga en Números, entra così tra i cinque allenatori più vincenti nella storia Califal. Solo otto successi lo separano ora da una leggenda del club come Ignacio Eizaguirre, che chiuse la sua esperienza con 58 vittorie in 139 partite.

Cordoba, Ania un passo dal podio — Il podio è occupato da nomi illustri della storia del Córdoba: Pepe Escalante, con 76 vittorie in 176 gare; José Juncosa, con 62 successi in 124 partite; e Rafael Alcaide “Crispi”, anch’egli con 62 vittorie ma in 136 incontri.

Come si può notare, la percentuale di vittorie di Ania (45%) è seconda soltanto a quella di Juncosa. Proprio quest’ultimo era stato l’unico, prima di Ania, ad aver iniziato una terza stagione alla guida del club; a differenza sua, però, non riuscì a portarla a termine. Oggi, invece, ci sono tutti i presupposti affinché Ania possa continuare il suo percorso e far sognare un’intera piazza.

A garantire la permanenza dell’asturiano sulla panchina del Córdoba c’è anche il rinnovo di contratto per un’altra stagione, firmato con la società. L’auspicio è che i numeri continuino a crescere per i biancoverdi, avvicinandosi sempre di più alla zona playoff e, magari, coronando un sogno.