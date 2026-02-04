Ronald Araujosi riprende il Barcellona con una notte da leader vero. In Copa del Rey contro l’Albacete, l’uruguaiano è stato dominante: solido nei duelli, impeccabile di testa e decisivo anche in zona gol, dove ha chiuso il match ritrovando fiducia e sorriso. Dopo mesi complicati, segnati da errori, espulsioni e difficoltà mentali, il centrale blaugrana sembra aver ritrovato serenità e continuità. Emblematico l’abbraccio a Hansi Flick dopo la rete: "È come un padre per noi", ha detto Araujo, simbolo di un rapporto che lo sta aiutando a rinascere. Anche società e allenatore lo celebrano: il Barca riparte da lui, dalla sua solidità e dalla sua ritrovata determinazione.
Copa del Rey
Barcellona, Araujo ritrova se stesso: “Segnare mi dà fiducia, Flick come un padre”
Araujo: "Questo gol mi dà fiducia. Sto andando passo dopo passo"—
La vittoria in Copa del Rey contro l’Albacete ha rappresentato molto più di un semplice passaggio del turno per il Barcellona: è stata la notte della rinascita di Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano ha offerto una prestazione di alto livello, risultando solido nei duelli, concentrato per tutta la gara e decisivo con il gol che ha chiuso l’incontro. Al termine del match, Araujo ha parlato del momento vissuto: "Segnare è molto importante per me, mi dà fiducia e mi aiuta a continuare a crescere. Sto andando passo dopo passo".
Particolarmente significativo l’abbraccio a Hansi Flick dopo la rete: "È stato eccezionale con me, è come un padre per noi", ha aggiunto il centrale. L’allenatore tedesco ha ricambiato gli elogi: "È andato avanti con calma, questo gol lo aiuterà a sentirsi meglio. È stato il più importante". Soddisfatta anche la dirigenza: Laporta ha sottolineato come "il gol di Araujo ci abbia rassicurati", mentre il club ha ribadito la centralità del giocatore nel progetto. Un segnale forte in vista del futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA