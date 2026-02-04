Il difensore blaugrana è tornato al gol dopo una lunga assenza

Federico Grimaldi 4 febbraio - 18:00

Ronald Araujosi riprende il Barcellona con una notte da leader vero. In Copa del Rey contro l’Albacete, l’uruguaiano è stato dominante: solido nei duelli, impeccabile di testa e decisivo anche in zona gol, dove ha chiuso il match ritrovando fiducia e sorriso. Dopo mesi complicati, segnati da errori, espulsioni e difficoltà mentali, il centrale blaugrana sembra aver ritrovato serenità e continuità. Emblematico l’abbraccio a Hansi Flick dopo la rete: "È come un padre per noi", ha detto Araujo, simbolo di un rapporto che lo sta aiutando a rinascere. Anche società e allenatore lo celebrano: il Barca riparte da lui, dalla sua solidità e dalla sua ritrovata determinazione.

Araujo: "Questo gol mi dà fiducia. Sto andando passo dopo passo" — La vittoria in Copa del Rey contro l’Albacete ha rappresentato molto più di un semplice passaggio del turno per il Barcellona: è stata la notte della rinascita di Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano ha offerto una prestazione di alto livello, risultando solido nei duelli, concentrato per tutta la gara e decisivo con il gol che ha chiuso l’incontro. Al termine del match, Araujo ha parlato del momento vissuto: "Segnare è molto importante per me, mi dà fiducia e mi aiuta a continuare a crescere. Sto andando passo dopo passo".

Particolarmente significativo l’abbraccio a Hansi Flick dopo la rete: "È stato eccezionale con me, è come un padre per noi", ha aggiunto il centrale. L’allenatore tedesco ha ricambiato gli elogi: "È andato avanti con calma, questo gol lo aiuterà a sentirsi meglio. È stato il più importante". Soddisfatta anche la dirigenza: Laporta ha sottolineato come "il gol di Araujo ci abbia rassicurati", mentre il club ha ribadito la centralità del giocatore nel progetto. Un segnale forte in vista del futuro.