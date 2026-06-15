Ronald Araujo ha vissuto una stagione veramente complicata al Barcellona, sia dal punto di vista sportivo sia da quello mentale. Durante questo anno, il difensore ha dovuto infatti prendersi una pausa di un mese dallo sport e dalle fortissime pressioni che riceveva giornalmente. Proprio di questo ha parlato nella sua ultima e intima intervista rilasciata a The Athletic. Il calciatore ha voluto raccontare la sua esperienza personale, senza filtri, affrontando temi delicati e attuali come la salute mentale nel calcio professionistico.

CANELONES, URUGUAY - JUNE 04: President of Uruguay Yamandu Orsi greets Uruguayan national team player Ronald Araujo during a farewell ceremony at Uruguay Celeste Complex on June 04, 2026 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

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Araujo, la fede ha avuto un ruolo fondamentale per lui

Il difensore del Barcellona ha spiegato come la sua profonda cristianità lo abbia aiutato a superare i momenti più bui. Il periodo più difficile è coinciso con glisui social. Gli hater hanno mirato ai suoi affetti solamente per attaccare lui e fargli un torto, dato che il calciatore non possiede profili personali.; sentiva che qualcosa dentro di lui si era rotto. La vita dei calciatori viene spesso idealizzata, ma non è sempre tutto oro ciò che luccica.

Queste sono state le parole del difensore uruguaiano a riguardo: "Sapevo che qualcosa non andava. Siccome non potevano attaccare direttamente me, dato che non guardo i social, hanno cercato altre strade. La mia fede è stata la chiave di tutto. Riconnettermi con il mio vero io, riconnettermi con Dio. Questo è stato fondamentale, insieme all'aiuto dei professionisti. Ma connettermi a livello spirituale è stato il fulcro di tutto. Mi ha ridato la vita. La gente pensa che siccome siamo calciatori e guadagniamo molti soldi non abbiamo preoccupazioni, ma non è così. Nel mondo del calcio succedono molte cose che si accumulano e ti generano stress".

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La vicinanza del Barcellona è stata fondamentale e adesso si va avanti insieme

Ronald Araujo ha proseguito la sua intervista spiegando che. La società blaugrana ha capito fin dal primo istante la gravità del problema, mostrandosi estremamente comprensiva e offrendo il massimo supporto possibile. Il futuro del centrale sarà ancora in Catalogna per molto tempo:degli ultimi anni per tornare stabilmente nell'élite del calcio mondiale.

Il capitano del Barça ha concluso con queste riflessioni piene di gratitudine e speranza: "Non è facile dire a un club come il Barça: Senta, mi sta succedendo questo, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di fermarmi e di allontanarmi'. Io l'ho fatto senza paura. Sono molto grato perché hanno preso la cosa maledettamente sul serio e mi hanno aiutato tantissimo. Mi ha emozionato molto sentire i tifosi cantare 'Uruguayo, uruguayo'. Esistono due mondi: quello dei social, che è una follia, e quello reale.

Anche se non ho giocato molti minuti, questa è stata la stagione in cui ho imparato di più. Sono cresciuto molto dal punto di vista mentale. Ho imparato a essere un marito migliore, un padre migliore, a vedere le cose in modo diverso e a metterle nella giusta prospettiva. Mi sento molto bene a Barcellona, sono molto felice qui. Non tengo paura di chi dovrò affrontare perché ho molta fiducia in me stesso. Credo che gli anni migliori debbano ancora venire e li affronterò con una maturità rinnovata".

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