Barcellona e Ferran Torres ancora insieme. Questa è l'intenzione sia del club blaugrana che dell'attaccante spagnolo. Come riporta Mundo Deportivo, il club di Joao Laporta non è intenzionato a privarsi di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, soprattutto dopo la partenza di Robert Lewandowski, motivo per cui tra i catalani e l'entourage del giocatore valenciano sono stati avviati i primi contatti per il rinnovo del contratto, al momento in scadenza il 30 giugno dell'anno prossimo.

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Barcellona-Ferran Torres, avanti insieme: si punta al rinnovo del contratto

Il

Barcellona

ha preso la sua decisione riguardo a

Ferran Torres

. Secondo

Mundo Deportivo

, il club catalano ha avviato la procedura per offrirgli un prolungamento di contratto, dato che l'attuale accordo scade il 30 giugno

2027. Il club catalano era rimasto inattivo negli ultimi mesi riguardo al futuro dell'ex Valencia, ritenendo di avere tutto il tempo necessario, a partire da settembre o ottobre, per risolvere la sua situazione. Ma adesso ha deciso di accelerare i tempi.

Gavi, a player who always leaves everything on the pitch. ⚔️#LaLigaHighlights pic.twitter.com/olxFVQx0PZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 11, 2026

Secondo il quotidiano spagnolo, l'intenzione del club di Joao Laporta è quello di prolungare il contratto per altri tre o quattro anni. Una durata che conferma quanto il classe 2000 sia indispensabile per Hansi Flick, ancora di più ora che il Barça dovrà fare a meno di Robert Lewandowski e anche perché la trattativa per portare Julian Alvarez al Camp Nou è tutta in salita per le alte richieste dell'Atletico Madrid. Inoltre, come ricordiamo, i blaugrana hanno deciso di non esercitare il riscatto per Marcus Rashford, almeno per ora. Meglio dunque non prendere rischi.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ferran Torres del FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra con il compagno Marcus Rashford durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

I numeri di Ferran Torres parlano chiaro sulla sua capacità realizzativa da centravanti, ruolo in cui Hansi Flick lo ha definitivamente schierato dalla scorsa stagione. Il giocatore del Foios ha disputato 49 partite tra Liga, Copa del Rey, Champions League e Supercoppa spagnola, realizzando 21 gol e fornendo 3 assist. Anche lo stesso giocatore ha più volte espresso la sua volontà di continuare ad indossare la maglia catalana, per questo filtra grande ottimismo tra le due parti.

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