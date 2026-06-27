La Spagna in questo momento avrebbe proprio bisogno del talento di Iker Muniain in campo. La nazionale iberica ha vinto l'ultimo match del girone per 1-0 sull'Uruguay e ha confermato il primo posto nel girone H. Le furie rosse hanno dominato il gruppo, nonostante qualche incertezza davanti, dovuta principalmente alla questione infortuni. Infatti, Luis De la Fuente si trova in emergenza per quanto riguarda gli uomini in attacco. Il CT della Spagna si trova attualmente senza poter contare sull'apporto degli esterni Yeremy Pino e Nico Williams. Lamine Yamal è arrivato in nazionale a mezzo servizio e infatti, non è stato ancora raggiunto l'apice della forma fisica ideale per il 10. Nonostante Alex Baena abbia tamponato in maniera discreta l'assenza del dribblomane dell'Athletic Bilbao, spesso la Spagna si trova carente di soluzioni offensive estemporanee. Iker Muniain avrebbe potuto essere un'idea, se solo il calciatore spagnolo non si fosse ritirato un anno fa...

Muniain sarà il prossimo tecnico del San Lorenzo

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 25 MAGGIO: Iker Muniain dei gesti di San Lorenzo durante una semifinale del Torneo Apertura Betano 2025 tra San Lorenzo e Platense allo stadio Pedro Bidegain il 25 maggio 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Iker Muniain non è mai riuscito a esprimere tutto il potenziale che i suoi piedi promettevano. Tuttavia, la sua carriera è stata una di quelle definibili di "culto" per quanto riguarda il legame con un certo club: L'Athletic Blibao. Muniain ha giocato per la sua intera carriera coi baschi: dalle giovanili nel 2005 fino all'ultimo anno con i leoni nel 2024. Gli infortuni lo hanno limitato parecchio nella sua carriera ma Iker è riuscito comunque a regalare gioie alla sua tifoseria: il suo ultimo lascito è stata proprio una Copa del Rey nella stagione 2023-24. La sua ultima stagione in campo, l'ex capitano del Bilbao l'ha giocata al San Lorenzo, in Argentina.

🚨𝙀𝙡 𝙚𝙡𝙚𝙜𝙞𝙙𝙤: Iker Muniain tiene negociaciones muy avanzadas para ser el nuevo entrenador de San Lorenzo.

*️⃣Hay acuerdo en lo salarial y falta definir duración del contrato y algún tema más. Su salida del Salamanca no es problema.

👏para @DiegoPaulich que fue el… pic.twitter.com/DvQ70I93f4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 27, 2026

Dopo il ritiro del 1 luglio 2025, Muniain ha allenato il CD Derio, in quinta divisione spagnola. Non riuscendo a ottenere la promozione, Iker ha comunque ricevuto un'offerta dal Salamanca, in quarta divisione. Tuttavia, la chiamata del club argentino gli ha permesso di rescindere il nuovo contratto in maniera gratuita e di accasarsi così al suo ultimo club prima del ritiro.