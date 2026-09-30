Dopo la festa per la Supercoppa del Rosario Central, gli scontri con i tifosi del Newells si sono spostati dentro lo stadio
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A Rosario, in Argentina, la festa del Central per la Supercoppa Internazionale si è trasformata in un nuovo episodio di forte tensione e scontri. Il passaggio dei tifosi davanti allo stadio del Newells ha innescato diversi scontri, con l'intervento della polizia e momenti di caos anche all'interno dello stesso impianto.
Dalla festa del Central agli scontri: la ricostruzioneGli incidenti, secondo la stampa argentina, sarebbero iniziati nella serata di martedì 29 settembre, dopo i festeggiamenti dei tifosi del Rosario Central al 'Monumento Nacional a la Bandera', per la conquista della Supercoppa Internazionale contro l'Estudiantes, lo scorso 26 settembre. Secondo il rapporto della polizia, riportato da Rosario3, intorno alle 20:30 della sera, alcuni tifosi identificati con i colori del Newells avrebbero lanciato pietre contro le automobili sulle quali viaggiavano sostenitori del Rosario Central, davanti alla porta 6 dell'Estadio Marcelo Bielsa', lo stadio del Newells, danneggiando alcuni veicoli. La polizia, intervenuta, sostiene di essere stata a sua volta aggredita e bersaglio di pietre, portando le autorità all'utilizzo di scopette con proiettili di gomma per disperdere i presenti, ma la situazione è degenerata ulteriormente.
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Tredici persone fermateAl termine dell'operazione, la polizia ha comunicato il fermo di 13 uomini e le procedure sono state affidate alla Comisaria 5°: i fatti sono stati contestati come disordini, danneggiamenti e resistenza alle autorità. Il bilancio, sempre secondo i report argentini, comprende anche feriti e danni materiali, mentre le ricostruzioni disponibili distinguono tra la versione delle forze dell'ordine e le immagini circolate online. Proprio per questo, alcuni dettagli sulla dinamica dell'intervento restano da verificare attraverso accertamenti ufficiali.
Di certo l'intera vicenda si inserisce nel contesto della storica rivalità tra Newells Old Boys e Rosario Central, con la scintilla che questa volta è stata fatta scattare durante i festeggiamenti dei tifosi di quest'ultimi, culminati nel loro passaggio proprio davanti al campo del principale rivale cittadino. Poche ore fa, infine, il comunicato stampa ufficiale del Newells che si dissocia dai fatti successi, specificando come secondo la loro ricostruzione, non abbiano avuto origine da tifosi, dirigenti o soci del club.
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