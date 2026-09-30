A Rosario, in Argentina, la festa del Central per la Supercoppa Internazionale si è trasformata in un nuovo episodio di forte tensione e scontri. Il passaggio dei tifosi davanti allo stadio del Newells ha innescato diversi scontri, con l'intervento della polizia e momenti di caos anche all'interno dello stesso impianto.

Dalla festa del Central agli scontri: la ricostruzione

Caricamento post Instagram...

Gli incidenti, secondo la stampa argentina, sarebbero iniziati nella serata di martedì 29 settembre, dopo idei tifosi delal 'Monumento Nacional a la Bandera', per la conquista dellaInternazionale contro l'Estudiantes, lo scorso 26 settembre. Secondo il rapporto della polizia, riportato da Rosario3, intorno alle 20:30 della sera, alcuni tifosi identificati con i colori delavrebbero lanciatocontro le automobili sulle quali viaggiavano sostenitori del Rosario Central, davanti alla porta 6 dell'Estadio Marcelo Bielsa', lo stadio del Newells,alcuni veicoli. La, intervenuta, sostiene di essere stata a sua voltae bersaglio di pietre, portando le autorità all'utilizzo di scopette con proiettili di gomma per disperdere i presenti, ma la situazione èulteriormente.Sempre secondo il racconto, alcune delle persone coinvolte si sarebbero rifugiate propriodel Newells e alcuni agenti sono dovuti entrare nel predio insieme ad un gruppo di combattimento. Le immagini, diffuse sui, mostrano corridori, detonazioni e agenti che avanzano all'interno delle, con la presenza della polizia che avrebbe coinvolto anche aree nelle quali erano in corsoe dove si trovavano soci del club, compresa la zona dei parrilleros. Alcune immagini, mostrano inoltre un agenteuna persona che si trovava a terra, la cui dinamica complessiva dovrà essere valutata sulla base deglidisponibili.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 20 FEBBRAIO: Vista aerea dell'Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti prima di una partita tra River Plate e Rosario Central come parte della Copa De La Liga Profesional 2021 all'Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti il 20 febbraio 2021 a Buenos Aires, Argentina. Lo stadio Monumental riapre oggi dopo sei mesi di lavori di restauro. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Tredici persone fermate

Al termine dell'operazione, laha comunicato il fermo die le procedure sono state affidate alla Comisaria 5°: i fatti sono stati contestati comealle autorità. Il bilancio, sempre secondo i report argentini, comprende anchee danni materiali, mentre le ricostruzioni disponibili distinguono tra la versione delle forze dell'ordine e le immagini circolate online. Proprio per questo, alcuni dettagli sulla dinamica dell'intervento restano daattraverso accertamenti ufficiali.

Di certo l'intera vicenda si inserisce nel contesto della storica rivalità tra Newells Old Boys e Rosario Central, con la scintilla che questa volta è stata fatta scattare durante i festeggiamenti dei tifosi di quest'ultimi, culminati nel loro passaggio proprio davanti al campo del principale rivale cittadino. Poche ore fa, infine, il comunicato stampa ufficiale del Newells che si dissocia dai fatti successi, specificando come secondo la loro ricostruzione, non abbiano avuto origine da tifosi, dirigenti o soci del club.