La Roma conferma, tramite un comunicato, l'assenza di Dybala e Molina all'addio di Messi con l'Argentina, in programma il 6 ottobre

Alex Bianchi
Endrick

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La Roma prende una decisione forte e particolarmente significativa per due argentini come Paulo Dybala e Nahuel Molina, che non saranno presenti alla gara di addio di Lionel Messi alla nazionale Argentina, in programma il 6 ottobre contro il Benin. I giallorossi spiegano la scelta tramite un comunicato ufficiale.

La decisione della Roma: "Motivi sportivi e logistici. Massimo rispetto per Messi"

"L'AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all'evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre". Questa la nota ufficiale della Roma, pubblicata dal club giallorosso nella giornata di ieri, 29 settembre, sottolineando anche le motivazioni che hanno portato alla decisione di far saltare l'evento ai due argentini, spiegando: "La scelta risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali", ha scritto la società capitolina.
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Nella nota, la Roma riconosce esplicitamente l'importanza dell'appuntamento per entrambi i calciatori, tra i protagonisti della Nazionale argentina campione del mondo del 2022, insieme a Leo Messi: il riferimento assume particolare rilievo perché l'evento del 6 ottobre è legato proprio alla celebrazione del numero dieci e capitano argentino, che in quella notte saluterà la Nazionale davanti al proprio pubblico. La società giallorossa ha inoltre voluto chiarire la propria posizione nei confronti di Messi e della Federazione argentina. Nella parte conclusiva della nota, la Roma infatti esprime "il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale".

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LUSAIL CITY, QATAR - 09 DICEMBRE: Nahuel Molina festeggia con Lionel Messi dell'Argentina dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina al Lusail Stadium il 09 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Argentina-Benin, la notte dell'addio di Messi

Il 6 ottobre sarà la data che, paradossalmente, nessun tifoso dell'Argentina attende con ansia, ma che allo stesso tempo sarà destinata a rimanere nella storia della Nazionale, in un modo o nell'altro. Ci sarà tanto riconoscimento e tanto orgoglio, ma anche tanta tristezza per il popolo di Buenos Aires e non, nel salutare una leggenda come Leo Messi che ha fatto la storia dell'Albiceleste per 21 lunghi anni e che avrà perciò l'occasione di ricevere tutto il calore possibile dal proprio popolo, un ultima volta.

Al Monumental, alle ore 20 argentine, la sua Selecciòn affronterà il Benin, ma la serata non sarà però limitata ai novanta minuti: l'AFA ha organizzato il Fan Fest "Gracias, Leo" presso il Campo de Deportes, il complesso sportivo dell'UBA, l'Università di Buenos Aires, evento che è previsto dalle 12 fino a mezzanotte, dove sarà presente un maxi-schermo per godersi la partita ma anche musica dal vivo, intrattenimento e attività interattive, con la presenza di diversi artisti argentini.

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