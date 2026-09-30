La Roma prende una decisione forte e particolarmente significativa per due argentini come Paulo Dybala e Nahuel Molina, che non saranno presenti alla gara di addio di Lionel Messi alla nazionale Argentina, in programma il 6 ottobre contro il Benin. I giallorossi spiegano la scelta tramite un comunicato ufficiale.

La decisione della Roma: "Motivi sportivi e logistici. Massimo rispetto per Messi"

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"L'AS Roma comunica chenon parteciperanno all'evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre". Questa la nota ufficiale della, pubblicata dal club giallorosso nella giornata di ieri, 29 settembre, sottolineando anche leche hanno portato alla decisione di far saltare l'evento ai due argentini, spiegando: "La scelta risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali", ha scritto la società capitolina.Nella nota, la Roma riconosce esplicitamentedell'appuntamento per entrambi i calciatori, tra i protagonisti della Nazionale argentina campione del mondo del 2022, insieme a: il riferimento assume particolare rilievo perché l'evento del 6 ottobre è legato proprio alladel numero dieci e capitano argentino, che in quella notte saluterà la Nazionale davanti al proprio pubblico. La società giallorossa ha inoltre volutola propria posizione nei confronti die dellaargentina. Nella parte conclusiva della nota, la Roma infatti esprime "il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale".

LUSAIL CITY, QATAR - 09 DICEMBRE: Nahuel Molina festeggia con Lionel Messi dell'Argentina dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina al Lusail Stadium il 09 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Argentina-Benin, la notte dell'addio di Messi

Ilsarà la data che, paradossalmente, nessun tifoso dell'Argentina attende con ansia, ma che allo stesso tempo sarà destinata a rimaneredella Nazionale, in un modo o nell'altro. Ci sarà tantoe tanto orgoglio, ma anche tanta tristezza per il popolo di Buenos Aires e non, nel salutare una leggenda comeche ha fatto la storia dell'per 21 lunghi anni e che avrà perciò l'occasione di ricevere tutto il calore possibile dal proprio popolo, un ultima volta.

Al Monumental, alle ore 20 argentine, la sua Selecciòn affronterà il Benin, ma la serata non sarà però limitata ai novanta minuti: l'AFA ha organizzato il Fan Fest "Gracias, Leo" presso il Campo de Deportes, il complesso sportivo dell'UBA, l'Università di Buenos Aires, evento che è previsto dalle 12 fino a mezzanotte, dove sarà presente un maxi-schermo per godersi la partita ma anche musica dal vivo, intrattenimento e attività interattive, con la presenza di diversi artisti argentini.