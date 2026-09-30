La Roma conferma, tramite un comunicato, l'assenza di Dybala e Molina all'addio di Messi con l'Argentina, in programma il 6 ottobre
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La Roma prende una decisione forte e particolarmente significativa per due argentini come Paulo Dybala e Nahuel Molina, che non saranno presenti alla gara di addio di Lionel Messi alla nazionale Argentina, in programma il 6 ottobre contro il Benin. I giallorossi spiegano la scelta tramite un comunicato ufficiale.
La decisione della Roma: "Motivi sportivi e logistici. Massimo rispetto per Messi""L'AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all'evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre". Questa la nota ufficiale della Roma, pubblicata dal club giallorosso nella giornata di ieri, 29 settembre, sottolineando anche le motivazioni che hanno portato alla decisione di far saltare l'evento ai due argentini, spiegando: "La scelta risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali", ha scritto la società capitolina.
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Argentina-Benin, la notte dell'addio di MessiIl 6 ottobre sarà la data che, paradossalmente, nessun tifoso dell'Argentina attende con ansia, ma che allo stesso tempo sarà destinata a rimanere nella storia della Nazionale, in un modo o nell'altro. Ci sarà tanto riconoscimento e tanto orgoglio, ma anche tanta tristezza per il popolo di Buenos Aires e non, nel salutare una leggenda come Leo Messi che ha fatto la storia dell'Albiceleste per 21 lunghi anni e che avrà perciò l'occasione di ricevere tutto il calore possibile dal proprio popolo, un ultima volta.
Al Monumental, alle ore 20 argentine, la sua Selecciòn affronterà il Benin, ma la serata non sarà però limitata ai novanta minuti: l'AFA ha organizzato il Fan Fest "Gracias, Leo" presso il Campo de Deportes, il complesso sportivo dell'UBA, l'Università di Buenos Aires, evento che è previsto dalle 12 fino a mezzanotte, dove sarà presente un maxi-schermo per godersi la partita ma anche musica dal vivo, intrattenimento e attività interattive, con la presenza di diversi artisti argentini.
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