Dopo il via libera della Conferenza dei servizi, Giovanni Malagò conferma l’inserimento del nuovo stadio della Roma nel dossier italiano per Euro 2032
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Il nuovo stadio della Roma entra nella corsa per Euro 2032. Dopo la conclusione della Conferenza dei servizi sul progetto di Pietralata, Giovanni Malagò ha confermato che l’impianto giallorosso sarà inserito nel dossier italiano per gli Europei organizzati insieme alla Turchia.
A margine della Giunta del Coni, Malagò ha chiarito il passaggio decisivo: “C’è poco di politica nel dossier, ci sono dei parametri che l’Uefa ci ha mandato, li devi incrociare con gli uffici tecnici. Gli stadi non sono pronti, eccetto uno, ma bisogna garantire che certe cose ci saranno. La chiusura della conferenza dei servizi è il requisito che chiude tutti questi parametri, per cui lo stadio della Roma sicuramente starà nel dossier”.
Stadio della Roma, il via libera apre la porta a Euro 2032La svolta è arrivata con la conclusione della Conferenza dei servizi, il passaggio indicato dallo stesso Malagò come necessario per inserire il nuovo impianto tra gli stadi candidati a Euro 2032. Secondo quanto si apprende da diverse fonti, la Roma punta ad aprire i cantieri a Pietralata nella primavera del 2027, mentre il completamento dell’impianto è previsto entro il 2031, con l’obiettivo di arrivare in tempo per gli Europei del 2032.
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Euro 2032, il dossier va chiuso nelle prossime oreIl tempo, intanto, stringe. Malagò ha spiegato che il dossier dovrà essere completato nelle prossime ore, prima della sua partenza per Parigi: “Oggi è il 29 settembre ed io devo, da qui alle prossime 36 ore, prima di partire per Parigi, chiudere il dossier stadi per Euro 2032”. L’inserimento di Pietralata nel dossier non significa ancora che il nuovo stadio ospiterà sicuramente partite dell’Europeo, ma rappresenta un passaggio importante nel percorso verso il torneo.
Per la Roma, la conferma arrivata da Malagò aggiunge quindi una prospettiva europea a un progetto che il club porta avanti da tempo. Il nuovo impianto entra ora formalmente nella lista delle strutture che l’Italia presenterà per Euro 2032.
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