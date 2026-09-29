Il nuovo stadio della Roma entra nella corsa per Euro 2032. Dopo la conclusione della Conferenza dei servizi sul progetto di Pietralata, Giovanni Malagò ha confermato che l’impianto giallorosso sarà inserito nel dossier italiano per gli Europei organizzati insieme alla Turchia.

A margine della Giunta del Coni, Malagò ha chiarito il passaggio decisivo: “C’è poco di politica nel dossier, ci sono dei parametri che l’Uefa ci ha mandato, li devi incrociare con gli uffici tecnici. Gli stadi non sono pronti, eccetto uno, ma bisogna garantire che certe cose ci saranno. La chiusura della conferenza dei servizi è il requisito che chiude tutti questi parametri, per cui lo stadio della Roma sicuramente starà nel dossier”.

Stadio della Roma, il via libera apre la porta a Euro 2032

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Euro 2032, il dossier va chiuso nelle prossime ore

La svolta è arrivata con la conclusione della Conferenza dei servizi, il passaggio indicato dallo stesso Malagò come necessario per inserire il nuovo impianto tra gli stadi candidati a. Secondo quanto si apprende da diverse fonti, lapunta ad aprire i cantieri a Pietralata nella primavera del 2027, mentre il completamento dell’impianto è previsto entro il 2031, con l’obiettivo di arrivare in tempo per glidel 2032.Per, però, il valore del passaggio va oltre la candidatura a una singola manifestazione: “”. Il riferimento è a una storia che accompagna lada anni. Ora il progetto diha raggiunto uno dei passaggi necessari per entrare nel dossier degli impianti italiani.Il tempo, intanto, stringe.ha spiegato che il dossier dovrà essere completato nelle prossime ore, prima della sua partenza per: “”. L’inserimento dinel dossier non significa ancora che il nuovo stadio ospiterà sicuramente partite dell’, ma rappresenta un passaggio importante nel percorso verso il torneo.

MILANO, ITALIA - 02 SETTEMBRE: Giovanni Malago Presidente della FIGC partecipa al Gran Galà Del Calcio AlC 2026 al Teatro Alla Scala il 02 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Per la Roma, la conferma arrivata da Malagò aggiunge quindi una prospettiva europea a un progetto che il club porta avanti da tempo. Il nuovo impianto entra ora formalmente nella lista delle strutture che l’Italia presenterà per Euro 2032.