Arriva una nomina importante per i rapporti tra la Serie A e i suoi club insieme alla Can, la Commissione arbitri nazionale. Il presidente della FIGC, Malagò, ha infatti deciso che il referente per i rapporti sarà Andrea De Marco, ex arbitro e opinionista tv.

De Marco confermato referente per i rapporti tra la CAN dell'AIA e i club della Serie A

Andrea De Marco confermato come referente per i rapporti tra la CAN dell'AIA e il club della Serie A. — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 4, 2026

Andrea De Marco sarà il nuovoper la tenuta dei rapporti tra le società di Serie A e la Commissione arbitri nazionale, guidata da Daniele. La commissione è l'o AIA, la quale ha il compito di designare gli arbitri per le singole partite. L'incarico che otterrà De Marco è molto importante perché fungerà da interlocutore ufficiale con i club per tutto ciò che riguarda il mondo arbitrale. Il suo compito è quello di creare e mantenere unatra Can e società in modo da evitare polemiche e problemi su questioni controverse,, spiegare le interpretazioni che gli arbitri danno di un determinato episodio o situazione. Un ruolo, dunque, in un campionato come il nostro che molto spesso vede il sorgere di episodi dubbi o contestati e di polemiche legate alle decisioni dei direttori di gara.

La sua nomina non è ancora ufficiale ma è considerata imminente. L'Ansa, infatti, ha comunicato che, dopo aver ascoltato le preferenze di Lega Serie A e dell'AIA, il presidente Malagò ha comunicato la sua decisione di nominare De Marco. L'ex direttore di gara era già il grande favorito e questo per un motivo: ha già ricoperto questo ruolo nella scorsa stagione. La sua nomina, quindi, è una scelta di continuità e di certezza rispetto al passato. Ex appartenente alla sezione dell'AIA di Chiavari in Liguria, De Marco ha arbitrato dal 1999 al 2013 in Serie C1, nella C2, nella Serie B e anche nella Serie A, oltre che in vari tornei e competizioni internazionali.