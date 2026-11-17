La Direzione Nazionale Arbitrale argentina (DNA) ha deciso di intervenire con maggiore fermezza contro le proteste collettive e le pressioni nei confronti degli direttori di gara. Come riporta TYC Sport con la Circolare 02/26, l'organismo guidato da Federico Beligoy e Fernando Rapallini ha richiamato gli arbitri al rispetto della cosiddetta "zona del capitano "e delle regole che disciplinano l'accesso all'area riservata alle revisioni al VAR.

Il messaggio è chiaro: accerchiare l'arbitro, contestare in gruppo una decisione o avvicinarsi senza autorizzazione ai monitor non sarà più considerato un comportamento tollerabile. La linea indicata dalla DNA punta a ridurre le situazioni di pressione e a restituire ai direttori di gara maggiore autonomia nelle decisioni.

Arbitri in Argentina tutelati dalla Circolare 02/26 contro le proteste di gruppo

La nuova disposizione richiama gli arbitri a valutare il comportamento dei calciatori e quindi applicare i provvedimenti previsti dal regolamento. Le proteste non dovranno essere considerate soltanto in base alla decisione che le ha provocate, ma anche, e soprattutto per il modo. La circolare non lascia dubbi alle interpretazioni. Infatti si legge: "La condotta scorretta di uno o più giocatori in risposta a una decisione arbitrale deve essere sanzionata in base al loro comportamento, sia dal punto di vista tecnico che disciplinare".

La DNA invita quindi gli arbitri in Argentina a intervenire senza esitazioni, ricorrendo alle ammonizioni e, nei casi più gravi, alle espulsioni. L'obiettivo è evitare che le proteste degenerino in accerchiamenti o intimidazioni. Situazioni che, secondo la DNA, rischiano di compromettere il regolare svolgimento della partita e l'autorevolezza della classe arbitrale.

La "zona del capitano" torna al centro dell'attenzione

La regola che riserva al capitano il ruolo di interlocutore con l'arbitro non è una novità. Introdotta nel calcio argentino, era stata pensata proprio per limitare le proteste collettive e impedire che più giocatori circondassero il direttore di gara nei momenti di maggiore tensione. Con il passare del tempo, però, la sua applicazione ha perso efficacia. Le contestazioni di gruppo sono tornate a essere frequenti. E, in alcune occasioni, anchesi sono trasformate in momenti di forte pressione sull'arbitro.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 16 AGOSTO: L'arbitro Facundo Tello controlla il VAR durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra River Plate e Argentinos Juniors all'Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​16 agosto 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

La circolare vuole riportare in primo piano questa disposizione. Soltanto il capitano, secondo le indicazioni richiamate dalla DNA, può avvicinarsi al direttore di gara per chiedere chiarimenti. Gli altri calciatori devono stare lontani.

Nel mirino anche le trattenute in area

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La stretta non riguarda soltanto le proteste. La comunicazione richiama anche l'attenzione sulle trattenute e sui contatti irregolari in area di rigore durante i calci piazzati. Un problema che continua a creare difficoltà nella gestione delle partite. In questi casi,resta uno strumento importante: gli arbitri devono richiamare i giocatori prima dell'esecuzione, così da evitare comportamenti scorretti. Se le trattenute proseguono, però, dovranno arrivare, sia sul piano tecnico sia su quello disciplinare.La linea della Direzione Nazionale Arbitrale è dunque quella di intervenire prima che le tensioni degenerino. Dalla zona del capitano alle revisioni al VAR, fino ai duelli in area sui calci piazzati, l'indicazione è chiara: applicare le regole con maggiore continuità e senza lasciare spazio ad azioni troppo permissive.