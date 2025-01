Aris-PAOK, le probabili scelte di formazioni: squadre in campo a specchio, 4-2-3-1 sia per Ouzounidis, sia per Lucescu

Salonicco si prepara a vivere una delle sfide più sentite della Super League greca: il derby tra Aris e PAOK. Domenica 19 gennaio, le due squadre si affronteranno al Kleanthis Vikelidis Stadium in un match che promette spettacolo, tensione e possibili svolte in classifica. Attualmente, i due club sono separati da sei punti e condividono un momento di forma altalenante (tre ko di fila per l'Aris e due consecutivi per il PAOK).