Il tecnico dell'Arsenal ritiene che Rice voglia restare a lungo nel club. Le trattative per il rinnovo sono in corso con possibile aumento dell'ingaggio

Daniele Cirafici
West Ham United v Arsenal - Premier League

Rice scopre della retrocessione del West Ham: la reazione in diretta

Clicca qui e scegli Derbyderbyderby.it come fonte preferita su Google!

Mikel Arteta si aspetta che Declan Rice continui la propria avventura con l'Arsenal. Il centrocampista inglese, arrivato dal West Ham nell'estate del 2023, è al centro delle trattative per un nuovo contratto. Il tecnico dei Gunners ha espresso fiducia sulla possibilità di raggiungere un accordo, sottolineando la volontà del giocatore di restare a lungo a Londra. Il rinnovo non è ancora ufficiale, ma le parole dell'allenatore delineano uno scenario positivo per il futuro del centrocampista.

Arteta: "È solo questione di tempo"

Interpellato sulla situazione contrattuale di Rice, Arteta ha spiegato che le conversazioni con il giocatore gli trasmettono fiducia sulla sua permanenza. Il tecnico non ha annunciato un accordo già raggiunto, ma ha ribadito la propria convinzione che il centrocampista voglia proseguire il percorso con l'Arsenal. Nelle dichiarazioni riportate da talkSPORT, Arteta ha affermato: "La mia sensazione è che sia molto felice qui. In ogni conversazione che ho con lui, vuole continuare qui a lungo termine". L'allenatore ha poi aggiunto che la definizione della situazione contrattuale dovrebbe essere soltanto una questione di tempo. Si tratta di una previsione espressa da Arteta, non della conferma che le parti abbiano già firmato un nuovo accordo.
Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27

Harry Kane, Bayern Rice
MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Declan Rice dell'Arsenal reagisce durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il rendimento di Rice e le cifre del possibile rinnovo

Arteta ha dedicato spazio anche al rendimento del centrocampista, evidenziandone la continuità nonostante le elevate richieste della squadra. Il tecnico ha dichiarato: "È stato ancora molto costante. Quello che gli chiediamo ogni anno è molto difficile da mantenere. Ci sta riuscendo: grande merito a lui". Le informazioni economiche indicano che Rice percepisce attualmente circa 240.000 sterline a settimana. Un eventuale nuovo contratto potrebbe portare l'ingaggio a circa 350.000 sterline settimanali, una cifra che lo avvicina al livello retributivo più alto della rosa, condiviso con Bukayo Saka.
Caricamento post Instagram...
La situazione resta quindi aperta: Arteta ha manifestato ottimismo, ma il rinnovo deve ancora essere formalizzato. Il punto centrale delle sue dichiarazioni è la volontà attribuita a Rice di rimanere all'Arsenal nel lungo periodo e la fiducia del tecnico nella possibilità di arrivare a un'intesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti