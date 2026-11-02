Mikel Arteta si aspetta che Declan Rice continui la propria avventura con l'Arsenal. Il centrocampista inglese, arrivato dal West Ham nell'estate del 2023, è al centro delle trattative per un nuovo contratto. Il tecnico dei Gunners ha espresso fiducia sulla possibilità di raggiungere un accordo, sottolineando la volontà del giocatore di restare a lungo a Londra. Il rinnovo non è ancora ufficiale, ma le parole dell'allenatore delineano uno scenario positivo per il futuro del centrocampista.

Arteta: "È solo questione di tempo"

Interpellato sulla situazione contrattuale di Rice, Arteta ha spiegato che le conversazioni con il giocatore gli trasmettono fiducia sulla sua permanenza. Il tecnico non ha annunciato un accordo già raggiunto, ma ha ribadito la propria convinzione che. Nelle dichiarazioni riportate da talkSPORT, Arteta ha affermato: "La mia sensazione è che sia molto felice qui. In ogni conversazione che ho con lui, vuole continuare qui a lungo termine". L'allenatore ha poi aggiunto che la definizione della situazione contrattuale dovrebbe essere soltanto una questione di tempo. Si tratta di una previsione espressa da Arteta, non della conferma che le parti abbiano già firmato un nuovo accordo.

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Declan Rice dell'Arsenal reagisce durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il rendimento di Rice e le cifre del possibile rinnovo

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