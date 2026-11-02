Il tecnico dell'Arsenal ritiene che Rice voglia restare a lungo nel club. Le trattative per il rinnovo sono in corso con possibile aumento dell'ingaggio
Rice scopre della retrocessione del West Ham: la reazione in diretta
Mikel Arteta si aspetta che Declan Rice continui la propria avventura con l'Arsenal. Il centrocampista inglese, arrivato dal West Ham nell'estate del 2023, è al centro delle trattative per un nuovo contratto. Il tecnico dei Gunners ha espresso fiducia sulla possibilità di raggiungere un accordo, sottolineando la volontà del giocatore di restare a lungo a Londra. Il rinnovo non è ancora ufficiale, ma le parole dell'allenatore delineano uno scenario positivo per il futuro del centrocampista.
Arteta: "È solo questione di tempo"Interpellato sulla situazione contrattuale di Rice, Arteta ha spiegato che le conversazioni con il giocatore gli trasmettono fiducia sulla sua permanenza. Il tecnico non ha annunciato un accordo già raggiunto, ma ha ribadito la propria convinzione che il centrocampista voglia proseguire il percorso con l'Arsenal. Nelle dichiarazioni riportate da talkSPORT, Arteta ha affermato: "La mia sensazione è che sia molto felice qui. In ogni conversazione che ho con lui, vuole continuare qui a lungo termine". L'allenatore ha poi aggiunto che la definizione della situazione contrattuale dovrebbe essere soltanto una questione di tempo. Si tratta di una previsione espressa da Arteta, non della conferma che le parti abbiano già firmato un nuovo accordo.
Il rendimento di Rice e le cifre del possibile rinnovoArteta ha dedicato spazio anche al rendimento del centrocampista, evidenziandone la continuità nonostante le elevate richieste della squadra. Il tecnico ha dichiarato: "È stato ancora molto costante. Quello che gli chiediamo ogni anno è molto difficile da mantenere. Ci sta riuscendo: grande merito a lui". Le informazioni economiche indicano che Rice percepisce attualmente circa 240.000 sterline a settimana. Un eventuale nuovo contratto potrebbe portare l'ingaggio a circa 350.000 sterline settimanali, una cifra che lo avvicina al livello retributivo più alto della rosa, condiviso con Bukayo Saka.
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