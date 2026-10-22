Due fronti aperti nella stessa serata per Iñaki Williams. Il capitano dell’Athletic Club ha dovuto commentare la sconfitta per 3-1 contro il Levante e, soprattutto, le parole dell’agente Félix Tainta, che nel podcast “Los Fulanos” aveva parlato del fratello Nico Williams e di un possibile addio al club basco.

Inaki Williams sulle parole dell'agente Félix Tainta

Nella zona mista dello stadio Ciutat de València,ha affrontato la polemica che ha scosso l'ambiente basco negli ultimi giorni: “Sono stati giorni un po’ turbolenti per via di mio fratello e del nostro agente,, che è come un padre per noi. Abbiamo già parlato con lui. Ci sono cose che non dovrebbero uscire dal nostro rapporto familiare, ed è anche vero che i tempi e il modo in cui le cose sono state gestite non sono stati appropriati”.

Sul futuro di Nico Williams ha poi aggiunto: “Quel che è certo è dove si trova Nico e cosa ha deciso, ovvero di stare con noi, e questo è ciò che conta. Nico ha dichiarato di voler rispettare il suo contratto qui, e speriamo che ciò accada, e che possa diventare una figura importante nella storia del club. Spero che possa dissipare ogni dubbio che possa esserci su di lui. Deve fare il suo lavoro con gol e assist, è lì che deve parlare e dimostrare il suo valore, e poi la gente potrà trarre le proprie conclusioni”.

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Il momento dell'Athletic Club

Al centro della polemica c’è l’intervista rilasciata daa “Los Fulanos”, in cui ha raccontato cheaveva preso in considerazione l’idea di lasciare l’Athletic Club per firmare con il Barcellona , sia nell’estate del 2024 sia in quella del 2025.Dopo il ko di Valencia, il capitano basco ha speso parole di fiducia anche per l’allenatore: “Dobbiamo vincere perché le cose si stanno facendo serie e vogliamo essere al vertice. Abbiamo commesso degli errori”.

BILBAO, SPAGNA - 24 GENNAIO: Inaki Williams dell'Athletic Club (a sinistra) festeggia il gol del temporaneo 3-1 della sua squadra insieme al compagno Nico Williams durante la partita dei quarti di finale di Copa del Rey tra Athletic Club e FC Barcelona allo stadio San Mamés il 24 gennaio 2024 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Sul rapporto tra squadra e panchina ha aggiunto: “Sono sempre preoccupato. Dobbiamo iniziare a cavalcare l’onda del successo. L’allenatore si fida di noi e la squadra si fida dell'allenatore al cento per cento. Se facciamo questo passo avanti, la stagione potrebbe essere molto entusiasmante”.