Madrid è pronta ad ospitare il derby. Una sfida che ha tutti i presupposti per essere una battaglia a viso aperto.

Lorenzo Longo 4 febbraio - 11:49

Atletico Madrid e Getafe si affrontano oggi 4 febbraio al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, incontro valevole per il quarto di finale di Coppa del Re vede le due squadre pronte a darsi battaglia per raggiungere la semifinale, risultato che sarebbe storico per gli Azulones, che raggiungono i quarti di coppa per la prima volta dopo sei anni e si preparano ad un match tutt'altro che scontato.

COME ARRIVANO I DUE CLUB AL MATCH — Il Getafe è impegnato in un estenuante lotta salvezza ma arriva al Metropolitano con 6 risultati utili consecutivi e ha vinto tutte le ultime 4 trasferte, tuttavia gli ultimi incontri con i Colchoneros non sono stati positivi soprattutto quando gli Azulones hanno fatto visita ai Rojiblancos, negli ultimi 15 incontri tra Atletico e Getafe che si sono svolti in casa degli uomini di Simeone, questi ultimi non hanno mai perso. L’Atletico Madrid invece combatte per la vetta della Liga Santander, difatti è a soli tre punti dal Real primo e il prossimo match è proprio il derby con i Blancos. Tuttavia la battaglia per la conquista del campionato e l’avanzamento al prossimo turno in Champions League non fermano la fame dei Colchoneros che sono intenzionati ad andare fino in fondo e conquistare la coppa, come confermato da Simeone nella conferenza stampa pre-partita. Una cosa è sicura gli Azulones non hanno intenzione di porre fine ai sogni dei propri tifosi e vogliono dire finalmente la loro nelle sfide di Madrid.

Es mañana.

Vente. 🔴⚪️

— Atlético de Madrid (@Atleti) February 3, 2025

PROBABILI FORMAZIONI — L’Atletico sembra costretto ad effettuare del turnover per far rifiatare alcuni elementi in vista del derby madrileno col Real. Simeone si affida al suo solito 4-4-2, a difendere la porta la certezza Oblak, davanti a lui Galan, appena tornato dall’infortunio dovrebbe partire titolare, Llorente, Gimenez e Lengelt a completare la difesa. Centrocampo composto dall’ oramai titolare inamovibile Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Callagher, l’attacco a due Griezmann e Alvarez. Simeone si affida ad un attacco leggero e qualitativo con Sorloth pronto a subentrare. Il Getafe schiera a sua volta un 4-4-2, l’allenatore Bordalas costretto a schierare una formazione blasonata rispetto al solito viste le tante assenze. Gli Azulones per tentare il colpo grosso si affidano a Soria in porta difeso da Inglesias, Duarte, Berrocal e Rico. Centrocampo composto cosi: esterno di destra una vecchia conoscenza del calcio italiano Charles Perez, ex Roma, come centrale di centrocampo con Dakonham dovrebbe giocare Milla, rientrato in questi giorni da un infortunio, a completare il reparto Coba Da Costa esterno di sinistra. Attacco a due formato da Uche e Yildirim.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

Getafe (4-4-2): Soria; Inglesias, Duarte, Berrocal, Rico; Perez, Dakonham, Milla, Coba Da Costa; Uche, Yildirim.