Le critiche ricevute dopo la sconfitta contro l'Argentina non hanno lasciato indifferente Luca Zidane. Il portiere dell'Algeria ha deciso di affrontare il momento con trasparenza, rivelando un aspetto importante del proprio percorso professionale: il lavoro costante con un mental coach per gestire la pressione e le aspettative che accompagnano la sua carriera.

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Zidane cerca la tranquillità, figlio di Zizou si affida ad un mental-coach

Figlio di una delle più grandi leggende del calcio mondiale,e giudizi severi. Una situazione che si è accentuata ulteriormente durante il Mondiale. Dove ogni prestazione viene analizzata nel dettaglio e ogni errore può trasformarsi in un bersaglio per tifosi e media.

Dopo il ko contro l'Argentina, il portiere è finito al centro delle discussioni. Tuttavia, invece di chiudersi nel silenzio, ha scelto di raccontare come affronta mentalmente le difficoltà del calcio ad altissimo livello. Zidane ha infatti spiegato di essere seguito da un coach mentale, una figura professionale che lo aiuta a mantenere equilibrio e concentrazione nei momenti più delicati. Una scelta sempre più diffusa nel calcio moderno. Dove la preparazione psicologica viene considerata importante quanto quella atletica e tecnica.

🚨 LUCA ZIDANE SE FAIT ACCOMPAGNER MENTALEMENT AVEC L’ALGÉRIE ! 🥼🇩🇿



Critiqué après la défaite face à l’Argentine, il a confié travailler avec un coach mental.



Une démarche qu’il juge essentielle pour gérer la pression et les attentes autour de lui.



(@TheSun via @footmercato) pic.twitter.com/rFzeJBvK1F — BeFootball (@_BeFootball) June 22, 2026

Per il numero uno algerino, il supporto mentale rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare le aspettative che inevitabilmente gravitano attorno al suo cognome. Essere un Zidane significa convivere con una pressione costante, con il peso di una storia familiare straordinaria e con l'attenzione mediatica che ne deriva.

L'obiettivo del lavoro psicologico non è soltanto superare le critiche, ma sviluppare la capacità di restare focalizzato sul presente. Senza lasciarsi condizionare dai giudizi esterni o dagli errori commessi in campo.

Le sue parole hanno aperto una riflessione più ampia sull'importanza della salute mentale nello sport professionistico. Negli ultimi anni sempre più atleti hanno raccontato le difficoltà legate all'ansia da prestazione, allo stress e alla pressione dei grandi eventi, contribuendo a normalizzare il ricorso a professionisti specializzati. Per Luca Zidane, il percorso è chiaro: continuare a lavorare su sé stesso, dentro e fuori dal campo, per aiutare l'Algeria a raggiungere i propri obiettivi e dimostrare che la forza mentale può fare la differenza quanto una grande parata.

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