Prima la messa a punto dei lavori. Adesso la candidatura per ospitare la finale di Champions League nel 2029. Questo è l'obiettivo del Barcellona. Il club di Joan Laporta sta finalizzando tutti i dettagli con l'intenzione di inviare il dossier Spotify Camp Nou martedì o, più probabilmente, mercoledì, all'organo di governo del calcio europeo. Oltre allo stadio dei blaugrana, l'altra candidata è Wembley.

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Barcellona, i blaugrana finalizzano la documentazione per la candidatura per la finale di UCL del 2029

C'è tempo fino a mercoledì per consegnare la documentazione ufficiale di candidatura per ospitare la finale

di Champions League

del 2029. Il . Il Barcellona

sta lavorando a grandi ritmi per entrare nei tempi stabiliti ma Joan Laporta è più che ottimista

. Il 26 maggio, inoltre, il

Consiglio dei Ministri

ha approvato la proposta del Ministro dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sport,

Milagros Tolón

, su richiesta della

Federazione calcistica spagnola.

L'unico ostacolo, salvo sorprese, è lo stadio di Wembley a Londra, la cui capienza di 104.600 spettatori fa dell'impianto inglese il più grande d'Europa. La UEFA prevede di scegliere la sede il 15 settembre durante la riunione del Comitato Esecutivo. Con il pieno coinvolgimento del Comune di Barcellona e del sindaco Jaume Collboni, la candidatura dello Spotify Camp Nou punta ad ospitare la finale di Champions League per la terza volta nella sua storia, dopo Milan-Steaua Bucarest (4-0) nel 1989 e Manchester United-Bayern Monaco (2-1) nel 1999.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Qualora alla fine dovesse prevalere Wembley, ​​si tratterebbe della nona finale disputata nella Cattedrale di Londra, dopo quelle del 1963, 1968, 1971, 1978 e 1992, prima della sua demolizione nel 2002, e quelle del 2011, 2013 e 2024, da quando lo stadio è stati ricostruito. Uno svantaggio per il Barça è che la finale del 2027 si terrà proprio in Spagna, precisamente allo Stadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno del prossimo anno. La casa dell'Atletico Madrid ha già ospitato la finale di Champions League del 2019, vinta dal Liverpool per 1-0 contro il Tottenham

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