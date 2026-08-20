João Cancelo è per la terza volta un nuovo giocatore del Barcellona, dopo le esperienze nelle stagioni 2023-2024 e 2025-2026. Il terzino portoghese ha firmato un contratto di 3 anni con il club blaugrana dopo la seconda esperienza in prestito e, durante la sua presentazione, ha parlato delle ambizioni della squadra per la nuova stagione. Tra gli obiettivi principali c'è naturalmente la Champions League, trofeo che Cancelo ha già conquistato in carriera con il Manchester City, squadra con cui si è confermato a livello mondiale dopo le esperienze durate una sola stagione con Inter prima e Juventus poi.

Cancelo al Barcellona per la terza volta: le sue parole in conferenza stampa

Dopo 4 stagioni al Manchester City e l'esperienza al, il terzino portoghese aveva scelto come destinazione Barcellona, con la quale ha collezionatonella prima esperienza prima di partire in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'. Una scelta del quale si è pentito, e che lo ha portato a scegliere di tornare a titolo definitivo in Catalogna dopo l'ultima stagione passata in prestito.

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MARZO: Joao Cancelo del FC Barcellona durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcellona e Newcastle United FC al Camp Nou il 18 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Ha iniziato la conferenza stampa di presentazione parlando delle differenze rispetto al suo primo arrivo a Barcellona: "La differenza è che, nella mia prima stagione, mi era rimasto un sentimento agrodolce per non essere riuscito a vincere alcun titolo. Sentivo dentro di me un vuoto che volevo colmare. Nella mia seconda esperienza al Barça ci sono riuscito. Il mio amore per questo club è rimasto lo stesso e sono davvero molto felice di essere tornato".

Ha poi parlato delle ultime, delicatissime, settimane di trattativa: "La verità è che sono state due settimane difficili, ma avevo molto chiaro in mente ciò che volevo. C’era il rischio concreto di rimanere lì per un anno senza giocare, ma il mio obiettivo era tornare al Barcellona. Devo ringraziare i miei agenti e la mia famiglia per il loro sostegno. Se non fossi riuscito a tornare, sarei rimasto fermo lì per un anno senza poter giocare".

Dopodiché ha parlato della Champions, obiettivo del Barcellona che manca ormai da più di 10 anni: "Un club come il Barça deve sempre puntare a vincere tutto. Il nostro obiettivo è la Champions League. Abbiamo una squadra forte, che lavora ogni giorno e nella quale i giocatori più esperti aiutano e guidano i più giovani. Daremo tutto quello che abbiamo per rendere possibile la conquista della Coppa".

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Ha poi parlato del suo possibile ruolo per questa nuova stagione e del sogno realizzato: "Sono qui per dare il mio contributo,. Voglio aiutare a raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo un gruppo fantastico, con giocatori di alta qualità. Sono molto felice; è un sogno che coltivavo fin da bambino e questa volta è ufficiale".

Infine ha parlato del Campione del mondo e nuovo acquisto del Barcellona, Rodri: "È, se non il migliore, sicuramente uno dei migliori giocatori con cui abbia mai giocato. Il suo contributo è fondamentale sia in fase difensiva che offensiva. Ho un ottimo rapporto con lui ed è facile giocare al suo fianco. È arrivato qui con la volontà di dare una mano e lo ha dimostrato fin dal primo giorno. Ha vinto da poco il Pallone d’Oro e ha scelto comunque di venire in blaugrana. Gli piace stare qui, si trova bene nel club e credo che si identifichi molto con il modo di giocare del Barcellona".