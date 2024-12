L'allenatore del Barcellona, Hans-Dieter Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atlético Madrid

Sergio Pace Redattore 20 dicembre - 18:29

La diciottesima giornata di Liga spagnola sarà impreziosita dallo scontro al vertice tra Barcellona e Atlético Madrid. Blaugrana e Colchoneros sono appaiate in testa alla classifica a quota 38 punti, a 37 insegue il Real Madrid. La squadra di Diego Simeone e i Blancos di Carlo Ancelotti hanno al momento una partita in meno giocata rispetto al Barcellona di Hans-Dieter Flick.

Alla vigilia dell'atteso match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Barcellona, Flick. Queste le sue parole: "È la fine dell'anno, quella contro l'Atlético Madrid è una grande partita contro i migliori rivali possibili. Noi però siamo secondi in campionato e in Champions League e non stiamo affatto male. Abbiamo perso qualche punto contro Las Palmas e Leganés e dobbiamo necessariamente recuperarli. Domani ci attende un'altra partita e dobbiamo lottare per migliorare e conquistare la vittoria".

Barcellona-Atlético Madrid, le parole in conferenza stampa di Flick — Flick ha poi fatto il punto della situazione in merito alle assenze in vista del match contro l'Atlético Madrid: "Dobbiamo accettare il fatto che Yamal sia infortunato. Pertanto non potrà essere a disposizione per la gara con l'Atlético. Giocherà qualcun altro e ci sono diverse opzioni fra cui scegliere. Al momento non ho ancora deciso, vedremo domani. Il sostituto di Lewandowski? Quando vai indietro con la mente e pensi alle partite passate forse cambieresti le cose, ma le decisioni le prendi sul momento. Ferran Torres è stato molto bravo, poi si può discutere se è stata buona o meno la partita. Il nostro compito è prendere decisioni".

Flick, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i Colchoneros, non si è tirato indietro dall'elogiare il suo collega, Diego Simeone: "Ottenere questa serie di vittorie è incredibile. L'Atlético Madrid sta facendo un ottimo lavoro, lo rispetto molto. Adoro la personalità e l’emotività del Cholo Simeone, si vede che la squadra è proprio a sua immagine e somiglianza. Ma questo non cambia nulla, vogliamo vincere domani".

Il momento delle due squadre — Riflettori puntati dunque sul match del Montjuïc sabato 21 dicembre alle ore 21. Si affrontano il miglior attacco del campionato, quello del Barcellona con 50 reti realizzate, e la miglior difesa del torneo, quella dell'Atlético Madrid con 11 reti al passivo, alla pari della Real Sociedad. Il Barcellona si appresta ad ospitare l'Atlético con una sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque partite. Nell'ultimo turno di campionato i blaugrana sono caduti in casa piegati dal Leganés (0-1, gol di Sergio Gonzalez).

Lewandowski e compagni sembrano aver perso continuità di risultati nell'ultimo periodo. Non così per l'Atlético Madrid del Cholo Simeone, che ha incamerato sin qui sei vittorie consecutive in campionato, undici contando anche la Copa del Rey e la Champions League.