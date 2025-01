Başakşehir-Galatasaray 1-2, Buruk: “Ogni partita da qui alla fine sarà una finale”

Nella 19ª giornata della Super Lig, il Galatasaray ha conquistato una vittoria sofferta contro il Başakşehir, imponendosi per 2-1 in trasferta. Una gara complicata da condizioni atmosferiche avverse, che hanno influenzato il gioco di entrambe le squadre. Al termine della sfida, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sulle difficoltà incontrate e sull’importanza dei tre punti: "Le condizioni atmosferiche hanno impedito ai nostri attaccanti di esprimersi al meglio. È stato importante vincere questo tipo di partite, anche se non è stato un grande spettacolo".