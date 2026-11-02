Gli infortuni contro il Borussia Dortmund complicano i piani di Kompany in vista della trasferta di Champions League al Metropolitano.
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Il 2-2 contro il Borussia Dortmund non ha lasciato soltanto un punto al Bayern Monaco. La partita ha portato in dote anche due infortuni pesanti, che complicano i piani di Vincent Kompany in vista della trasferta di Champions League contro l'Atletico Madrid. La situazione più seria riguarda Ismael Saibari, che ha riportato una lesione della sindesmosi alla caviglia destra dopo uno scontro con il portiere del Dortmund, Gregor Kobel. Il giocatore marocchino è già stato sottoposto a un intervento chirurgico, riuscito secondo quanto comunicato dal club. I tempi di recupero non sono ancora definiti, ma lo stop dovrebbe durare diverse settimane. La sua assenza pesa anche alla luce del contributo dato finora alla squadra: 14 presenze, tre gol e quattro assist.
Bayern Monaco: Kompany deve ridisegnare l'attacco per MadridNon è andata meglio a Serge Gnabry. L'esterno tedesco ha accusato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro e dovrà restare lontano dal campo per un periodo prolungato. Un altro problema per Kompany, proprio mentre il giocatore stava cercando di ritrovare continuità. Qualche segnale positivo arriva invece da Michael Olise: uscito nel finale della gara contro il Dortmund, non sembra aver riportato conseguenze preoccupanti e non compare nel comunicato medico del Bayern.
La trasferta al Metropolitano arriva in un momento complicato per il reparto offensivo bavarese. Oltre a Saibari e Gnabry, il tecnico deve fare i conti con l'assenza di Luis Díaz, che dovrebbe rimanere indisponibile fino a novembre inoltrato. Anche il recupero di Jamal Musiala procede con cautela. Il centrocampista è reduce da uno strappo muscolare e sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro, ma la partita contro l'Atlético sembra arrivare troppo presto per immaginarlo titolare e al massimo della condizione.
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