Il 2-2 contro il Borussia Dortmund non ha lasciato soltanto un punto al Bayern Monaco. La partita ha portato in dote anche due infortuni pesanti, che complicano i piani di Vincent Kompany in vista della trasferta di Champions League contro l'Atletico Madrid. La situazione più seria riguarda Ismael Saibari, che ha riportato una lesione della sindesmosi alla caviglia destra dopo uno scontro con il portiere del Dortmund, Gregor Kobel. Il giocatore marocchino è già stato sottoposto a un intervento chirurgico, riuscito secondo quanto comunicato dal club. I tempi di recupero non sono ancora definiti, ma lo stop dovrebbe durare diverse settimane. La sua assenza pesa anche alla luce del contributo dato finora alla squadra: 14 presenze, tre gol e quattro assist.

Bayern Monaco: Kompany deve ridisegnare l'attacco per Madrid

Non è andata meglio aL'esterno tedesco ha accusato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro e dovrà restare lontano dal campo per un periodo prolungato. Un altro problema per Kompany, proprio mentre il giocatore stava cercando di ritrovare continuità. Qualche segnale positivo arriva invece da: uscito nel finale della gara contro il Dortmund, non sembra aver riportato conseguenze preoccupanti e non compare nel comunicato medico del Bayern.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 OTTOBRE: Serge Gnabry del Bayern Monaco a terra durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Germania, il 31 ottobre 2026. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La trasferta al Metropolitano arriva in un momento complicato per il reparto offensivo bavarese. Oltre a Saibari e Gnabry, il tecnico deve fare i conti con l'assenza di Luis Díaz, che dovrebbe rimanere indisponibile fino a novembre inoltrato. Anche il recupero di Jamal Musiala procede con cautela. Il centrocampista è reduce da uno strappo muscolare e sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro, ma la partita contro l'Atlético sembra arrivare troppo presto per immaginarlo titolare e al massimo della condizione.

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Kompany e il suo staff dovranno quindi trovare nuove soluzioni per affrontare la squadra di. Con diverse assenze sulle corsie offensive, le alternative si riducono e diventa necessario valutare anche possibili adattamenti. Il Bayern Monaco resta una squadra ricca di qualità, ma a Madrid dovrà fare i conti con un'emergenza che rischia di condizionare le scelte e le rotazioni.