La presa di posizione di Joshua Kimmich sulla gestione del caso Musiala ha scosso l'ambiente bavarese e la dirigenza del Bayern Monaco prova a riportare la situazione all'interno delle mura del club. Dopo le dichiarazioni del centrocampista sulla gestione di Jamal Musiala, è intervenuto Jan-Christian Dreesen, presidente del consiglio di amministrazione del Bayern, che invita tutti a mettere da parte le polemiche pubbliche. Il dirigente ha spiegato di voler risolvere internamente la questione, senza alimentarla ulteriormente.

Le parole del dirigente del Bayern Monaco su Kimmich

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A margine di un appuntamento a Unterhaching, il dirigente ha commentato le parole di Kimmich, arrivate dopo la sconfitta per 2-1 in Champions League contro il Lille., ribadendo la volontà della società di non alimentare il dibattito: "Per quanto riguarda le dichiarazioni di Joshua, vorrei comportarmi come avevo già detto recentemente in un'altra occasione. Vogliamo risolvere i problemi e non parlarne. In questa frase c'è una parola importante: non".Il presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco ha poi aggiunto: "Per questo motivo oggi non continuerò a parlarne. Capirete che, se abbiamo già detto che vogliamo affrontare questa situazione,".

Il dirigente ha quindi ribadito che, a suo avviso, sulla vicenda Musiala si sia detto abbastanza: "Su tutta la questione di Jamal è stato detto tutto quello che era necessario. Per questo mi attengo a quanto avevo dichiarato qualche tempo fa: occuparsi della situazione, senza parlarne".

MONACO, GERMANIA - 15 AGOSTO: Ismael Saibari e Joshua Kimmich del Bayern Monaco soccorrono il compagno di squadra Jamal Musiala, finito a terra durante la partita della Telekom Cup tra FC Bayern Monaco e RB Leipzig all'Allianz Arena, il 15 agosto 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nel corso del botta e riposta con i giornalisti, Dreesen ha anche risposto con una battuta alle osservazioni della stampa sul comportamento pubblico del Bayern: "Secondo voi non andava bene rendere pubblica questa vicenda. Ora che non la rendiamo più pubblica, nemmeno va bene per voi".

Dalle parole di Dreesen emerge la volontà del Bayern Monaco di interrompere il confronto pubblico e concentrarsi sulla gestione interna della situazione. Il dirigente non ha confermato un incontro specifico con Joshua Kimmich, né ha annunciato eventuali provvedimenti ni confronti del centrocampista.

La linea della società è dunque quella di evitare nuove dichiarazioni, lasciando che la questione venga affrontata direttamente all'interno del club.