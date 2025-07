La diagnosi è chiara: frattura del perone e lussazione alla caviglia . Il giocatore, rientrato a Monaco da Orlando domenica mattina, sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. La tempistica del recupero non è ufficiale, ma secondo quanto riportato dalla stampa tedesca – in particolare la Bild – si parla di un’assenza stimata tra i quattro e i cinque mesi .

“Questo grave infortunio e la lunga assenza rappresentano un vero shock per Jamal e per tutti noi. È un duro colpo per il Bayern Monaco. Tutti sanno quanto sia importante Jamal per il nostro gioco e che ruolo centrale ricopra nella nostra squadra. Inoltre, dal punto di vista umano è una situazione estremamente amara: Jamal era appena rientrato da un infortunio e ora dovrà fermarsi di nuovo a lungo. Avrà da parte nostra tutto il supporto possibile. Saremo al suo fianco e lo seguiremo passo dopo passo. Non vediamo l’ora di rivederlo in campo”.