Bayern Monaco, Vincent Kompany, allenatore dei bavaresi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Der Klassiker contro il Borussia Dortmund

Vincenzo Bellino Redattore 29 novembre - 16:52

Dopo il successo in Champions League contro il Psg, il Bayern Monaco si rituffa in campionato, atteso dal big-match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Alla vigilia del Der Klassiker, in programma sabato (ore 18:30) al Signal Iduna Park, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei bavaresi Vincent Kompany: "Le gare come il Der Klassiker hanno un sapore speciale. Non mi interessa che cosa ha fatto la squadra fino a ieri, abbiamo ottenuto tante vittorie meritate, ma domani sarà una partita diversa. Voglio vedere la squadra vincere, esprimendo un buon calcio".

Kompany: "Guai a sottovalutare il Dortmund" — Nonostante il distacco in classifica dal Borussia Dortmund sia di 10 punti, l'allenatore del Bayern non si fida. Kompany ha sottolineato i pregi della squadra allenata da Nuri Sahin sia in fase di non possesso, sia in fase offensiva: "Quando il Dortmund è in forma, pressano molto alto, ma sanno essere anche pericolosi in contropiede. Hanno molta qualità sulle fasce. Se sono in condizione, sono anche molto, molto bravi nella costruzione del gioco".

In campionato il Bayernha vinto nove partite su undici, totalizzando 29 punti, l'unico neo sono le due sconfitte in Champions League contro Aston Villa e Barcellona. Lo score soddisfa in parte Kompany che si aspetta continuità dalla sua squadra, a partire dal duello contro i gialloneri: "È importante non dare peso a ciò che gli altri dicono sui nostri giocatori. Ciò che è importante è come valutiamo noi i nostri giocatori. Crediamo in loro e lo facciamo fin dal primo giorno. Al momento stanno mostrando ottime prestazioni. Ora si tratta di mantenere questo livello".