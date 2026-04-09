L'esterno offensivo ha parlato della sua scelta di cambiare squadra e passare dal Liverpool ai bavaresi

Federico Iezzi Collaboratore 9 aprile - 10:31

Luis Diaz, dopo la vittoria del Bayern Monaco contro il Real Madrid in Champions League, ha dichiarato di aver preso la decisione giusta passando dal Liverpool al Bayern Monaco la scorsa estate: "Unirmi al Bayern è stata la scelta giusta. Mi sento benissimo, sono felice e mi diverto in ogni partita".

Luis Diaz: venire al Bayern Monaco è stata la scelta giusta per me — "Decidere di venire a giocare al Bayern Monaco è stata la scelta giusta per me", ha raccontato Luis Diaz ai microfoni di ESPN. "Qui mi trovo bene, sono davvero molto felice e mi diverto in tutte le partite. Sono in ottima forma e sono sempre pronto ad aiutare la squadra". E che si sia trovato bene in casa dei bavaresi e sotto la guida tecnica di Kompany lo dimostrano le sue statistiche. Finora, considerando tutte le competizioni, l'esterno offensivo colombiano ha collezionato 40 presenze 23 gol e 18 assist. Numeri importanti, che gli hanno garantito anche la convocazione in nazionale per il Mondiale.

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Siamo un gruppo molto unito — Sempre ai microfoni di ESPN, Diaz ha analizzato il momento e l'andamento della stagione della squadra bavarese. Ed è, senza dubbio, un ottimo momento: il Bayern è primo in Bundesliga e il Dortmund secondo è staccato di ben nove punti. Anche in Champions League le cose si sono messe bene grazie alla vittoria per 2-1 contro il Real Madrid al Bernabeu. Trionfo ottenuto grazie anche ad un gol di Luis Diaz.

Il colombiano ha spiegato che il merito dei successi è del gruppo: "Siamo un gruppo molto unito e abbiamo sempre dei piani chiari e precisi. E questo si vede in campo". Non è completamente soddisfatto, però, del risultato ottenuto contro il Real Madrid perchè sarebbe servito arrivare al ritorno con un margine più ampio: "Siamo molto contenti perché siamo riusciti sempre più spesso a recuperare palla e a controllare il gioco. Però ci rimane un senso di delusione per non aver segnato uno o due gol in più. Abbiamo giocato una grande partita contro un avversario molto difficile".