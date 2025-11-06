Una notte da dimenticare per Mourinho in Champions League con il suo Benfica che nonostante la buona prestazione, incappa in un ko interno contro il Bayer Leverkusen . Un risultato che complica il cammino europeo dei lusitani, attualmente a zero punti in classifica, ultimi insieme all'Ajax. Ma soprattutto, un prosieguo tutt'altro che semplice, dovendo affrontare il Napoli, l'Ajax e il Real Madrid. A sfogarsi nel post gara è José Mourinho, che ha parlato della prestazione e di alcune polemiche arbitrali.

Lo sfogo di Mourinho dopo il ko in Champions: "Sono frustrato, mi piange il cuore per Dahl"

Mourinho analizza il percorso molto deludente del Benfica in Champions League, ammettendo anche molta frustrazione per non riuscire a conquistare il primo risultato utile, nonostante una buonissima prestazione. Nonostante la caratura dell'avversaria, ai portoghesi è mancato il gol, con il tecnico che nonostante l'amarezza non vuole cercare nessun alibi: "Meritavamo di vincere ma non siamo riusciti a segnare in nessun modo. La situazione è complessa e mi sento frustrato. Abbiamo collezionato 21 tiri in porta, non tutti da gol, ma quattro o cinque grandi occasioni da gol e non sono state situazioni isolate nel contesto. Mi piange il cuore per l'errore di Dahl, è un ragazzo che ha fatto un'ottima partita e meritava la realizzazione. Da quel momento in poi abbiamo cercato di motivarlo e rassicurarlo ma era condizionato", dichiara l'allenatore.