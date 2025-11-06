Una notte da dimenticare per Mourinho in Champions League con il suo Benfica che nonostante la buona prestazione, incappa in un ko interno contro il Bayer Leverkusen. Un risultato che complica il cammino europeo dei lusitani, attualmente a zero punti in classifica, ultimi insieme all'Ajax. Ma soprattutto, un prosieguo tutt'altro che semplice, dovendo affrontare il Napoli, l'Ajax e il Real Madrid. A sfogarsi nel post gara è José Mourinho, che ha parlato della prestazione e di alcune polemiche arbitrali.
LE PAROLE
Benfica ko in Champions, lo sfogo di Mourinho: “L’errore di Dahl mi fa male il cuore”
Mourinho analizza il percorso molto deludente del Benfica in Champions League, ammettendo anche molta frustrazione per non riuscire a conquistare il primo risultato utile, nonostante una buonissima prestazione. Nonostante la caratura dell'avversaria, ai portoghesi è mancato il gol, con il tecnico che nonostante l'amarezza non vuole cercare nessun alibi: "Meritavamo di vincere ma non siamo riusciti a segnare in nessun modo. La situazione è complessa e mi sento frustrato. Abbiamo collezionato 21 tiri in porta, non tutti da gol, ma quattro o cinque grandi occasioni da gol e non sono state situazioni isolate nel contesto. Mi piange il cuore per l'errore di Dahl, è un ragazzo che ha fatto un'ottima partita e meritava la realizzazione. Da quel momento in poi abbiamo cercato di motivarlo e rassicurarlo ma era condizionato", dichiara l'allenatore.
Lo Special One non dà colpe all'arbitraggio: "Abbiamo perso solo perché non abbiamo segnato"—
Inoltre, una chiosa sulle polemiche arbitrali: "Mi conoscete bene, sono una persona che critica spesso le conduzioni arbitrali ma non voglio cercare alibi. Questa sera non abbiamo perso per questo motivo ma unicamente perché non siamo riusciti a segnare, nonostante le tantissime occasioni da gol create. Ci rimboccheremo le maniche pronti a lavorare ancora di più e cercare un'impresa, per quanto possa essere possibile", chiosa Mourinho.
