Alexander Nübel ha iniziato la sua nuova avventura al Besiktas entrando subito nella storia del calcio europeo. Il portiere tedesco, arrivato in Turchia dopo l'esperienza allo Stoccarda, ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime sei partite disputate con il nuovo club. Un dato che gli ha permesso di eguagliare un record che apparteneva ad Alexander Manninger dal 1998, quando l'austriaco vestiva la maglia dell'Arsenal.

Da Alexander ad Alexander: il record di Nübel "rubato" a Manninger

Dopo essersi messo in mostra con lo Schalke 04, nel 2020 è arrivato il trasferimento al Bayern Monaco, dove però si è trovato chiuso dalla presenza del colossale portiere tedesco, Manuel Neuer. I prestiti al Monaco e successivamente allo Stoccarda gli hanno permesso di ritrovare continuità e di affermarsi nuovamente ad alti livelli, fino a conquistare anche la considerazione della Nazionale tedesca.

24 gennaio 1999: Alex Manninger dell'Arsenal in azione durante la partita del quarto turno di FA Cup contro il Wolverhampton Wanderers al Molineux Stadium, Wolverhampton, Inghilterra. Credito obbligatorio: Alex Livesey /Allsport

Ora, a 29 anni, Nübel ha scelto una nuova sfida con il Besiktas e il suo impatto è stato immediato. L'ultima partita contro il Kauno Zalgiris, dove è stato impegnato veramente poco, è terminata 3-0 per la squadra turca e ha permesso all'estremo difensore di raggiungere la striscia di 6 clean sheet consecutivi. Sei gare senza subire gol che gli hanno permesso di eguagliare un record, quello di clean sheet consecutivi con una nuova maglia addosso, e in più di dare una carica esplosiva alla squadra turca, protagonista di un mercato ambizioso complici gli arrivi tra gli altri di Leon Trossard, ex Arsenal, e Dusan Vlahovic a parametro zero dopo la lunga esperienza alla Juventus.

A detenere quel primato dal 1998 era un altro Alexander, Manninger. L'ex portiere austriaco, scomparso in un incidente stradale ad aprile di quest'anno, aveva stabilito con l'Arsenal questo raro record europeo, mantenendo la porta inviolata nelle sue prime sei partite con i Gunners. Quasi trent'anni dopo, un altro Alexander ha ripetuto quell'impresa, scrivendo un nuovo capitolo della stessa storia.

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Il curioso passaggio di consegne tra i due portieri rende il record ancora più particolare: stesso nome, stesso traguardo ma 30 anni dopo in un calcio completamente differente. Nübel ha così "rubato" a Manninger un primato che resisteva dal 28 anni, trasformando il suo straordinario avvio al Besiktas in un