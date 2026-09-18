Lucas Blondel ha raccontato senza filtri un’esperienza che, nonostante il prestigio della convocazione, non riuscì a vivere con serenità. L’attuale difensore dell’Huracán ha ricordato il periodo trascorso con la Nazionale svizzera, con la quale nel 2025 disputò quattro amichevoli quando ancora vestiva la maglia del Boca Juniors. Una chiamata importante ma che il terzino non riuscì a godersi fino in fondo.

La profonda riflessione di Blondel

🗣🎙 En diálogo con @marcepalaciosmp y equipo en #UnBuenMomento, Lucas Blondel —actual jugador de Huracán— se refirió a su paso por la Selección de Suiza. El defensor confesó que no disfrutó su estadía y brindó sus razones. pic.twitter.com/rxIlVPWefj — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) September 17, 2026

"Non me la sono goduta. Sono una persona che tende molto a buttarsi giù", ha spiegato Blondel a Radio La Red, raccontando di aver attraversato in quel periodo una fase particolarmente autocritica. Il giocatore ha ammesso di essere sempre stato molto severo con se stesso dopo gli errori e di avere una tendenza ai pensieri negativi. Per questo ha iniziato anche un percorso con un coach, che lo ha aiutato a gestire meglio queste situazioni.Ma c’è un pensiero preciso che, secondo il suo racconto, condizionò la sua esperienza con la Svizzera: "Sentivo che mi avevano convocato solamente perché ero un giocatore del Boca, non per il mio rendimento", ha confessato. Una convinzione che finì per pesare sul suo rendimento e sulla possibilità di vivere con leggerezza un momento che avrebbe dovuto rappresentare una grande soddisfazione.

"Non mi andò bene quando ero lì e non riuscii nemmeno a godermela. Sono cose che passano per la testa, ma oggi le vedo diversamente", ha aggiunto Blondel, spiegando di non essere riuscito in quelle occasioni a giocare libero e senza pressioni.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MAGGIO 12: Lucas Blondel con la maglia dell'Huracan durante una partita di campionato (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Blondel poi guarda avanti e pensa al River Plate

Oggi il difensore è all’Huracán e guarda soprattutto, in programma sabato alle 19 per la decima giornata del Clausura 2026. Una partita che Blondel considera speciale: "Sono partite importanti, che tutti vogliono giocare. In queste gare c’è nell’aria la sensazione che bisogna dare qualcosa in più".

Il terzino ha parlato anche della difficoltà di affrontare giocatori come Thiago Almada e Ángel Correa: "Non credo ci sia una formula esatta, sono giocatori fortissimi e per questo saltano tutti. Richiedono maggiore attenzione e bisogna portare più giocatori nella zona in cui partecipano".

Infine, Blondel ha riflettuto sulla pressione del calcio moderno: "Oggi è tutto subito: se giochi male sei il peggiore del mondo, se nella partita successiva segni sei il migliore". E la sua conclusione è altrettanto chiara: "Preferisco che la gente sia sempre contenta e che non mi insulti mai. Cerco di essere io a imparare a gestire queste situazioni".