I due 10 ancora in campo: l'omaggio congiunto di Santos e Argentinos a Pelè e Maradona

La partita tra Huracán e Argentinos Juniors è in programma il 28 aprile 2026 alle 02:00 ed è valida per la sedicesima giornata della Primera División argentina. Le due squadre arrivano all’incontro separate in classifica da pochi punti: Argentinos Juniors è 7° con 26 punti in 14 partite (7 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte, 15 gol fatti e 10 subiti), mentre Huracán è 13° con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte, 16 gol fatti e 11 subiti). Guarda ora Huracan-Argentinos Jrs GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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L’è reduce dal pareggio in trasferta contro il, occupa la 13ª posizione con 21 punti in 14 partite, con 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, e un bilancio reti di 16 fatti e 11 subiti.L’si presenta a questa partita da 7ª in classifica con 26 punti raccolti in 14 partite, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con 15 gol fatti e 10 subiti, reduci dal successo di misura sull'

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Huracan-Argentinos Jrs, probabili formazioni

Huracán (4-1-4-1): Galíndez; Blondel, Pereyra, Palazzo, Ibáñez; Carrizo; Kalinger, Waller, Gil, Cortés; Caicedo. Allenatore: Diego Martínez

Argentinos Juniors (4-2-3-1): Morales; Jainikoski, Lescano, Molina, Oroz; Fattori, Prieto; Riquelme, Álvarez, Coronel; Cortés (o Molina). Allenatore: Nicolás Diez

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