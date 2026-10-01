Il Boca lancia i nuovi profili social in inglese e coinvolge squadra e allenatore nel video di presentazione: Di Lollo e compagni scatenano subito l’ironia dei tifosi.
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Il Boca Juniors prova a parlare a un pubblico sempre più internazionale e per farlo sceglie direttamente i suoi giocatori. Il club argentino ha lanciato nuovi profili social in inglese, accompagnando l’apertura con un breve video realizzato insieme alla squadra e allo staff tecnico. L’operazione nasce per avvicinare i tifosi che non parlano spagnolo. Sui social, però, il lancio ha preso rapidamente un’altra direzione: le presentazioni dei giocatori, le pronunce e soprattutto l’intervento di Lautaro Di Lollo hanno dato il via a meme e battute, trasformando il video in uno dei contenuti più commentati dai sostenitori Xeneizes.
Il Boca parla inglese: i giocatori si prestano al gioco“Ciao a tutti”, è stata la frase con cui Santiago Ascacibar ha aperto il video, a cui si sono poi unite le altre voci in evidente difficoltà linguistica. Arruabarrena e Rodrigo Battaglia hanno salutato tutti con un “benvenuti”, mentre Ander Herrera si è presentato con “Io sono Jagger” e Lautaro Di Lollo si è identificato dicendo: “Mi chiamo Lautaro Di Lollo”. Subito dopo, alcuni dei giocatori stranieri della squadra hanno menzionato i loro Paesi d’origine, mentre Alan Velasco ha chiuso il video con il grido: “Forza Boca!”. Poche battute, ma sufficienti per attirare subito l’attenzione. In particolare Di Lollo, già protagonista di altri contenuti diventati virali tra i tifosi del Boca, è finito ancora una volta al centro dell’ironia.
Di Lollo e compagni diventano un memeLa reazione degli utenti non si è fatta attendere. C’è chi ha scherzato sulle pronunce, chi sulle presentazioni e chi ha trasformato le poche parole dei calciatori, non pronunciate troppo correttamente in inglese, in nuovi meme. Di Lollo è stato uno dei protagonisti principali. Il difensore aveva già conquistato una certa popolarità sui social per alcuni suoi saluti diventati tormentoni e il nuovo video non ha fatto altro che aggiungere materiale. Anche Ander Herrera ha alimentato il gioco. Sotto uno dei contenuti dedicati al compagno, lo spagnolo ha commentato: “Di Lollo me hace feliz”, inserendosi direttamente nelle battute dei tifosi. Il risultato è stato che, almeno nelle prime ore, l’attenzione si è spostata dall’apertura dei nuovi account alle reazioni provocate dal video.
Dall’ironia alla strategia internazionale del BocaDietro ai meme resta però una scelta precisa del club. Il Boca vuole allargare la propria presenza digitale fuori dall’Argentina e raggiungere direttamente un pubblico che non segue i contenuti in spagnolo. Secondo i dati riportati da TyC Sports nelle prime ore dalla pubblicazione, il video aveva già raggiunto 4,6 milioni di visualizzazioni, 229 mila “mi piace”, 11 mila condivisioni e circa 10 mila commenti sui diversi profili del club. La risposta è stata rapida anche sui nuovi account in inglese: nelle prime sei ore erano stati registrati circa 81 mila follower su Instagram e 10.700 su X.
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