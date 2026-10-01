Il Boca Juniors prova a parlare a un pubblico sempre più internazionale e per farlo sceglie direttamente i suoi giocatori. Il club argentino ha lanciato nuovi profili social in inglese, accompagnando l’apertura con un breve video realizzato insieme alla squadra e allo staff tecnico. L’operazione nasce per avvicinare i tifosi che non parlano spagnolo. Sui social, però, il lancio ha preso rapidamente un’altra direzione: le presentazioni dei giocatori, le pronunce e soprattutto l’intervento di Lautaro Di Lollo hanno dato il via a meme e battute, trasformando il video in uno dei contenuti più commentati dai sostenitori Xeneizes.

Il Boca parla inglese: i giocatori si prestano al gioco

From La Boca to the World.

Boca Juniors, now in English.

💙💛💙 pic.twitter.com/I33XvRUL6w — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) September 30, 2026

Di Lollo e compagni diventano un meme

"We did 20 takes, and that was the best one..." pic.twitter.com/a29NIriAZq — El Gonzo |• (@GonzoST26) September 30, 2026

Dall’ironia alla strategia internazionale del Boca

Ayrton Costa cuando le pidieron que hable en inglespic.twitter.com/r0GOP9UKRR https://t.co/M40EZA8Ino — Roman (jugador) (@FPLRiquelme) September 30, 2026

”, è stata la frase con cuiha aperto il video, a cui si sono poi unite le altre voci in evidente difficoltà linguistica.hanno salutato tutti con un “”, mentresi è presentato con “” esi è identificato dicendo: “”.Subito dopo, alcuni dei giocatori stranieri della squadra hanno menzionato i loro Paesi d’origine, mentreha chiuso il video con il grido: “”. Poche battute, ma sufficienti per attirare subito l’attenzione. In particolare, già protagonista di altri contenuti diventati virali tra i tifosi del, è finito ancora una volta al centro dell’ironia.La reazione degli utenti non si è fatta attendere. C’è chi ha scherzato sulle pronunce, chi sulle presentazioni e chi ha trasformato le poche parole dei calciatori, non pronunciate troppo correttamente in inglese, in nuovi meme. Diè stato uno dei protagonisti principali. Il difensore aveva già conquistato una certa popolarità sui social per alcuni suoi saluti diventati tormentoni e il nuovo video non ha fatto altro che aggiungere materiale.Ancheha alimentato il gioco. Sotto uno dei contenuti dedicati al compagno, lo spagnolo ha commentato: “”, inserendosi direttamente nelle battute dei tifosi. Il risultato è stato che, almeno nelle prime ore, l’attenzione si è spostata dall’apertura dei nuovi account alle reazioni provocate dal video.Dietro ai meme resta però una scelta precisa del club. Ilvuole allargare la propria presenza digitale fuori dall’e raggiungere direttamente un pubblico che non segue i contenuti in spagnolo. Secondo i dati riportati danelle prime ore dalla pubblicazione, il video aveva già raggiunto 4,6 milioni di visualizzazioni, 229 mila “mi piace”, 11 mila condivisioni e circa 10 mila commenti sui diversi profili del club. La risposta è stata rapida anche sui nuovi account in inglese: nelle prime sei ore erano stati registrati circa 81 mila follower sue 10.700 suNumeri che raccontano come un’operazione pensata per ampliare la presenza internazionale delabbia trovato una spinta inattesa proprio nell’ironia dei tifosi. Il club voleva presentare i suoi nuovi canali in inglese; a rendere il lancio virale ci hanno pensato i giocatori. E ancora una volta, tra tutti,è riuscito a prendersi la scena.