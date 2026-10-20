Alla vigilia della semifinale di Copa Sudamericana, i tifosi del Vasco da Gama hanno scatenato una pioggia di fuochi d'artificio fuori l'albergo che ospita gli Xeneizes
Il Boca Juniors vince il Superclasico: che festa negli spogliatoi del Monumental!
In Brasile, i fuochi d'artificio la sera prima di una partita cruciale di coppa sono ancora una tradizione. E il Boca Juniors ne ha fatto esperienza ancora una volta. Gli Xeneizes saranno impegnati questa sera contro il Vasco da Gama nella sfida valida per il ritorno della semifinale di Copa Sudamericana e i tifosi brasiliani hanno riservato alla squadra argentina una calorosa accoglienza proprio fuori l'albergo che ospitava quest'ultima.
Momento di paura per il Boca Juniors: fuochi d'artificio fuori l'albergo che ospita il club argentinoVigilia di Copa Sudamericana molto movimentata per il Boca Juniors. La squadra di Buenos Aires, come ricordiamo, sfiderà questa sera il Vasco da Gama per il ritorno della semifinale della competizione ma questa notte i giocatori di Rodolfo Arruabarrena ha vissuto un momento di panico a causa di un gruppo di tifosi della squadra di casa. Come riportato da Tyc Sport, fuori l'albergo in cui alloggiavano gli Xeneizes sono stati sparati petardi e fuochi d'artificio. Una mossa per togliere riposo ed energie in vista della sfida di questa sera.
Come accennato, non è la prima volta che si verifica una cosa del genere ai danni di un club argentino. Tuttavia, la questione se la notte da dimenticare orchestrata dal Gigante della Collina influenzerà la squadra di Rodolfo Arruabarrena in termini di sogni, o se servirà da stimolo per riscrivere la storia in Brasile, si risolverà dalle 21:30.
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