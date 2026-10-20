In Brasile, i fuochi d'artificio la sera prima di una partita cruciale di coppa sono ancora una tradizione. E il Boca Juniors ne ha fatto esperienza ancora una volta. Gli Xeneizes saranno impegnati questa sera contro il Vasco da Gama nella sfida valida per il ritorno della semifinale di Copa Sudamericana e i tifosi brasiliani hanno riservato alla squadra argentina una calorosa accoglienza proprio fuori l'albergo che ospitava quest'ultima.

Momento di paura per il Boca Juniors: fuochi d'artificio fuori l'albergo che ospita il club argentino

🚨𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗩𝗔𝗦𝗖𝗢 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗕𝗘𝗥 𝗕𝗢𝗖𝗔 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥𝗦 ! 🇧🇷🇦🇷



Des supporters de Vasco ont tiré des feux d’artifice devant l’hôtel de Boca Juniors en pleine nuit. 😳 pic.twitter.com/ZXo1vE7Ub0 — Lives Foot (@livesfoot) October 20, 2026

"Ribellione a Barra da Tijuca"

è l'etichetta affibbiata sui social media alla tutt'altro che amichevole "

visita

" che i tifosi del Vasco da Gama hanno fatto alla delegazione del club di Buenos Aires,

di cui faceva parte Juan Román Riquelme

.

Proprio ieri sera, il presidente e idolo, che ha accompagnato il Boca in Brasile per la gara di ritorno delle semifinali di Copa Sudamericana,

si era concesso una passeggiata nel quartiere alla moda di Rio de Janeiro.

Vigilia dimolto movimentata per il Boca Juniors . La squadra di Buenos Aires, come ricordiamo, sfiderà questa sera ilper il ritorno della semifinale della competizione ma questa notte i giocatori di Rodolfoha vissuto un momento di panico a causa di un gruppo di tifosi della squadra di casa. Come riportato da Tyc Sport, fuori l'albergo in cui alloggiavano gli Xeneizes sono stati sparati petardi e fuochi d'artificio. Una mossa per togliere riposo ed energie in vista della sfida di questa sera.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 13 OTTOBRE: L'arbitro Piero Maza manda via Andrés Gómez di Vasco da Gama durante la semifinale di prima tappa della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Boca Juniors e Vasco da Gama all'Estadio Alberto J. Armando il 13 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Come accennato, non è la prima volta che si verifica una cosa del genere ai danni di un club argentino. Tuttavia, la questione se la notte da dimenticare orchestrata dal Gigante della Collina influenzerà la squadra di Rodolfo Arruabarrena in termini di sogni, o se servirà da stimolo per riscrivere la storia in Brasile, si risolverà dalle 21:30.