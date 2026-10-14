Proprio quando sembrava certo che Boca Juniors e Vasco da Gama avrebbero disputato la semifinale di Coppa Sudamericana al Maracanà, Flamengo e Fluminense hanno presentato un nuovo ricorso per chiedere che la sfida venga giocata in un altro impianto. Ora, la Corte Superiore di Giustizia brasiliana dovrà decidere se accogliere il ricorso o confermare la sentenza precedente, lasciando la situazione attuale invariata. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

Caso Maracanà, Flamengo e Fluminense si oppongono: si attendono sviluppi

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La questione relativa al Maracanà sta facendo sempre più rumore in Brasile. Lo storico impianto carioca, casa di, è stato scelto per la disputa della sfida tra Vasco da Gama-Boca Juniors , valida per la semifinale di Coppa Sudamericana, in programma mercoledì 21 ottobre. Come ricordiamo, inon possono giocare la partita tra le loro mura perché, per regolare, la semifinale della competizione deve essere giocata in un impianto con minimo 30 mila posti quando il São Januário (casa del Vasco da Gama) ne conta solo 21 mila.Nelle ultime ore sembrava che la sfida si sarebbe dovuta giocare al Maracanà ma orasi sono fermamente opposte. Il motivo sarebbero le già tante partite che si dovranno disputare nel tempio del calcio carioca e, proprio per questo, i due club hanno nuovamente presentato ricorso. A complicare la situazione, inoltre, sarebbeper la semifinale.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 27 SETTEMBRE: Una panoramica del campo prima della partita tra Dallas Cowboys e Baltimore Ravens allo stadio Maracanã, il 27 settembre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Come infatti ha riporta il Vasco da Gama sui loro canali social, sono ben 70.000 biglietti venduti. "Il Maracanà è nostro! Biglietti esauriti per la partita di ritorno della semifinale di Conmebol Sudamericana al Maracanã! Andiamo insieme per il Vasco!", hanno scritto i bianconeri. La verità è che, a meno di una settimana dalla partita, anche il Boca Juniors è pronto a giocare al Maracanà. Indipendentemente dalla decisione finale, gli Xeneize non stanno prendendo in considerazione altre alternative. Se alla fine Flamengo e Fluminense dovessero essere accontentate, la sede più accreditata potrebbe diventare lo Stadio Defensores del Chaco di Asunción, in Paraguay. Ora l'ultima parola spetta alla Corte Superiore.