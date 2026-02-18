Il tecnico del Bodo/Glimt, ai microfoni di Prime si è detto felice di giocare in casa: il campo può essere un fattore chiave

Francesco Di Chio 18 febbraio - 15:59

Alla vigilia dei sedicesimi di Champions League Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, ha risposto ai microfoni di Prime presentando la sfida contro i nerazzurri. Il mister ha affrontato vari temi, dal campo sintetico alla simulazione di Bastoni di sabato nella sfida tra Inter e Juventus.

Knutsen e il vantaggio della gara in casa — L'allenatore della squadra norvegese a proposito del giocare tra le mura amiche: "Giochiamo in casa ed è un vantaggio per ogni squadra. Anche il sintetico può aiutare, ma siamo una buona squadra, di buona intensità, con un'idea chiara. - e, a proposito dell'affrontare l'Inter - Stiamo crescendo gara dopo gara e per noi è fantastico giocare contro una delle squadre più forti d'Europa. Resteremo fedeli alla nostra idea, studiamo sempre l'avversario per cui sappiamo come dobbiamo difendere basso e sappiamo come poter sfruttare il contropiede".

Quindi il piano tattico di Knutsen è chiaro, non snaturarsi e non avere timore reverenziale per gli italiani, nonostante la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una delle squadre più difficili da affrontare.

A proposito di Bastoni — Alle domande dei giornalisti sul caso Bastoni e sulle "abitudini" delle italiane, il tecnico ha così risposto: "Abbiamo già giocato contro squadre italiane e fa parte del calcio. Non credo sia su questo che dobbiamo concentrarci." Secondo Knutsen la polemica è normale in questi casi, ma il focus dovrebbe essere uno solo: "La discussione riguarda l'uso del VAR: in quali situazioni può intervenire per evitare errori del genere? - ha poi aggiunto - Spero che si arrivi a questo punto, perché certi trucchi non devono essere premiati. Non è così che deve essere il calcio".

Ovviamente ha chiesto molta attenzione ai suoi, che si troveranno di fronte una squadra più navigata: "Siamo comunque molto preparati a ciò che ci aspetta contro l'Inter. È una squadra esperta e userà ciò che può usare. Noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita e restare il più possibile lucidi. Sappiamo che c'è sempre una dimensione in più nelle partite, soprattutto a livello internazionale".