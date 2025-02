Sporting, Borges: “Non andiamo da favoriti, lo siamo entrambi”

Sporting, le parole di Borges

Rui Borges, tecnico dello Sporting, ha spiegato le insidie di questo match contro un Porto in difficoltà: "Forse è più facile per loro che per noi in termini di conoscenza. Ora è arrivato in panchina Anselmi e sta cercando un'identità. Per noi è più difficile percepire i cambiamenti e il modo in cui li fa. Si possono capire alcune cose analizzando le sue squadre passate, ma siamo più concentrati su cosa possiamo fare adesso. In questo momento siamo più preoccupati di cosa dobbiamo fare. Come sempre il nostro obiettivo è fare la nostra parte. Se lo faremo bene, miglioreremo o manterremo il vantaggio che abbiamo sul secondo posto".