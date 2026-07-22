Borja Iglesias e Jenni Hermoso si sono ritrovati dopo il successo della Spagna al mondiale e parlato del rapporto che hanno stretto negli ultimi anni.
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Borja Iglesias si è laureato Campione del Mondo con la sua Spagna. Al termine della partita, il calciatore ha riabbracciato Jenni Hermoso, calciatrice spagnola che fu al centro della polemica per il bacio datole da Rubiales senza consenso. I due si sono ritrovati e hanno parlato del legame che li lega.
Borja Iglesias, addio alla nazionale per Jenni Hermoso
Il caso Rubiales, che vide l'allora presidente della RFEF - la federcalcio spagnola - baciare senza consenso la calciatrice Jenni Hermoso, ha fatto il giro del mondo. Uno dei calciatori che più si è esposto a favore della connazionale è stato Borja Iglesias, che all'epoca annunciò il suo allontanamento dalla nazionale per mostrare sostegno alla connazionale. Tornato nel 2025, l'attaccante 33enne ha vinto il Mondiale con la sua Spagna, e ha festeggiato il successo proprio con l'attaccante del Tigres.
Non solo Borja Iglesias però. Altri esponenti di livello del calcio spagnolo presero le parti della stella della nazionale spagnola: Alexia Putellas, David De Gea e Hector Bellerin su tutti. Ma la misura presa dall'attaccante del Celta Vigo fù la più drastica di tutte, auto sospendersi dalle convocazioni in nazionale. L'attaccante spiegò la decisione con un messaggio sui social. "Ho deciso di non tornare in nazionale finché le cose non cambieranno e questo tipo di atto non resterà impunito. Indossare la maglia della nazionale spagnola è una delle cose migliori che mi siano capitate nella mia carriera. Non so se, a un certo punto, sarò di nuovo un'opzione. Per un calcio più giusto, più umano e più dignitoso".
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L'attaccante spagnolo ha poi parlato del legame con la stessa calciatrice: "Siamo in contatto da un po' di tempo ormai; dopo quello che è successo, credo che abbiamo stretto un legame meraviglioso. Provavamo già molto affetto e rispetto l'uno per l'altro, anche senza esserci mai incontrati". E lei ha risposto: "Questo abbraccio significa tantissimo per me, ti meriti tutto il meglio del mondo. Sono così orgogliosa di aver vissuto questa esperienza e di averti come modello". I due ora hanno un motivo in più per festeggiare, sono entrambi Campioni del Mondo.
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