Borja Iglesias si è laureato Campione del Mondo con la sua Spagna. Al termine della partita, il calciatore ha riabbracciato Jenni Hermoso, calciatrice spagnola che fu al centro della polemica per il bacio datole da Rubiales senza consenso. I due si sono ritrovati e hanno parlato del legame che li lega.

Borja Iglesias, addio alla nazionale per Jenni Hermoso

MALAGA, SPAGNA - 24 OTTOBRE: Jennifer Hermoso della Spagna saluta i tifosi al termine della partita di andata della semifinale della UEFA Women's Nations League 2025 tra Spagna e Svezia allo stadio La Rosaleda, il 24 ottobre 2025 a Malaga, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il caso Rubiales, che vide l'allora presidente della RFEF - la federcalcio spagnola - baciare senza consenso la calciatrice Jenni Hermoso, ha fatto il giro del mondo. Uno dei calciatori che più si è esposto a favore della connazionale è stato Borja Iglesias, che all'epoca annunciò il suo allontanamento dalla nazionale per mostrare sostegno alla connazionale. Tornato nel 2025, l'attaccante 33enne ha vinto il Mondiale con la sua Spagna, e ha festeggiato il successo proprio con l'attaccante del Tigres.

Non solo Borja Iglesias però. Altri esponenti di livello del calcio spagnolo presero le parti della stella della nazionale spagnola: Alexia Putellas, David De Gea e Hector Bellerin su tutti. Ma la misura presa dall'attaccante del Celta Vigo fù la più drastica di tutte, auto sospendersi dalle convocazioni in nazionale. L'attaccante spiegò la decisione con un messaggio sui social. "Ho deciso di non tornare in nazionale finché le cose non cambieranno e questo tipo di atto non resterà impunito. Indossare la maglia della nazionale spagnola è una delle cose migliori che mi siano capitate nella mia carriera. Non so se, a un certo punto, sarò di nuovo un'opzione. Per un calcio più giusto, più umano e più dignitoso".

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A fine gara infatti i due si sono abbracciati, ed hanno parlato all'emittente messicanail rapporto che si è creato tra di loro. La Hermoso ha ricordato l'accaduto, sottolineando l'impegno di Borja nella vicenda: "Per me è stato uno dei momenti più difficili della mia vita. Molte persone mi hanno sostenuto e hanno cercato di aiutarmi.".

L'attaccante spagnolo ha poi parlato del legame con la stessa calciatrice: "Siamo in contatto da un po' di tempo ormai; dopo quello che è successo, credo che abbiamo stretto un legame meraviglioso. Provavamo già molto affetto e rispetto l'uno per l'altro, anche senza esserci mai incontrati". E lei ha risposto: "Questo abbraccio significa tantissimo per me, ti meriti tutto il meglio del mondo. Sono così orgogliosa di aver vissuto questa esperienza e di averti come modello". I due ora hanno un motivo in più per festeggiare, sono entrambi Campioni del Mondo.