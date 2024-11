Borussia Dortmund, Sahin: “Bayern? Siamo in fiducia, possiamo vincere”

Borussia Dortmund, l'allenatore dei gialloneri Nuri Sahin ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Der Klassiker contro il Bayern Monaco

Vincenzo Bellino Redattore 29 novembre - 17:14

Giornata di viglia in casa Dortmund, reduce da una settimana molto confortante a livello di risultati. Fin qui, soprattutto in Bundesliga, la stagione del Borussia è stata molto altalenante, mentre in Champions la squadra di Sahin ha totalizzato dodici punti (4 vittoria e una sconfitta) che al momento valgono il 3° posto in classifica al pari del Barcellona. Sabato nel tardo pomeriggio i gialloneri avranno l'opportunità di risalire la graduatoria della massima serie tedesca e di accorciare le distanze su Lipsia, Leverkusen, Eintracht Francoforte e soprattutto Bayern Monaco, visto che sfideranno proprio i bavaresi nel Der Klassiker.

Borussia Dortmund, Sahin: "C'è fiducia, possiamo vincere" — In conferenza stampa l'allenatore del Borussia Dortmund Nuri Sahin ha presentato la sfida contro il Bayern di Vincent Kompanye non si è nascosto: "Ci sentiamo preparati per affrontare il Bayern Monaco, vogliamo fare gol e vincere la partita. Serve coraggio per battere il Bayern, senza è praticamente impossibile batterlo".

Il pubblico amico, il muro giallo potrebbe essere un fattore: "Abbiamo vinto tutte le partite in casa. Noi saremo lì e i tifosi saranno insieme a noi. Partite come quelle di domani fanno storia a sè, la classifica non conta, il divario si azzera".

I punti di forza del Bayern a cui la squadra di Sahin dovrà fare attenzione: "Il Bayern è molto più avanti di noi in termini di punti. Quella di Kompany è una squadra che difende molto alta, cerca di tenere gli avversari lontani dalla porta, concedendo poche possibilità. Noi dovremo essere bravi a saperci muovere e ad approfittare degli spazi eventuali".