Prima vittoria in questo Mondiale per la Bosnia, che termina al terzo posto il girone
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La Bosnia-Erzegovina supera il Qatar per 3-1 in un'amichevole internazionale ricca di emozioni, ribaltando l'iniziale svantaggio e conquistando un successo meritato davanti al proprio pubblico. Una gara equilibrata nei numeri, ma gestita con maggiore concretezza dalla formazione balcanica, capace di colpire nei momenti decisivi del match.
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Qatar avanti, poi la reazione bosniacaL'inizio di gara è piuttosto bloccato, con le due squadre che si studiano e faticano a creare occasioni nitide. A sbloccare il risultato è però il Qatar, che al 42' trova il vantaggio grazie a H. A. Haydos, bravo a finalizzare una delle poche vere opportunità create dagli ospiti nel corso del primo tempo.
La risposta della Bosnia, tuttavia, non si fa attendere. Già al 29' era arrivato il pareggio con la rete di K. Alajbegovic, prima che al 34' il match cambiasse completamente volto con lo sfortunato autogol di M. I. Abunada, che ha consegnato il vantaggio ai padroni di casa.
Mahmic chiude i conti nel finaleNel secondo tempo il Qatar prova a reagire e crea anche qualche occasione interessante, come dimostrano le tre grandi occasioni costruite contro l'unica dei bosniaci. La Bosnia, però, si dimostra più cinica e gestisce con ordine il possesso del pallone.
La parola fine sulla partita arriva all'80', quando E. Mahmic firma il definitivo 3-1, mettendo al sicuro il risultato e regalando ai suoi una vittoria preziosa per il morale.
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Le statistiche del matchLa Bosnia-Erzegovina ha chiuso l'incontro con il 55% di possesso palla contro il 45% del Qatar. I padroni di casa hanno tentato più conclusioni (14 tiri contro 9) e hanno battuto lo stesso numero di calci d'angolo degli avversari (5 a testa). Curioso anche il dato degli Expected Goals (xG), che premia leggermente il Qatar (0,77 contro 0,64), segno di come gli ospiti abbiano saputo costruire occasioni importanti senza però riuscire a trasformarle in gol.
Alla fine a fare la differenza sono stati il maggiore cinismo e la capacità della Bosnia di sfruttare gli episodi, completando la rimonta e chiudendo il match con un convincente 3-1. Qatar eliminato con un solo punto, Bosnia che termina a 4 punti in terza posizione, che potrebbe non bastare a causa di una differenza reti negativa di -1.
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