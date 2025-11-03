La leggenda del calcio inglese e del Manchester United ha parlato poca leadership dei senatori dei Reds ed è arrivata subito la risposta del difensore olandese

Jacopo del Monaco 3 novembre - 11:15

Piccante botta e risposta nelle ultime ore in Inghilterra tra Wayne Rooney e Virgil van Dijk. Nel corso dello show che porta il suo nome, la leggenda del Manchester United ha criticato il difensore del Liverpool e Mohamed Salah. L'attuale capitano dei Reds, sentendosi chiamato in causa, ha subito risposta all'ex attaccante della Nazionale Inglese.

van Dijk risponde a Rooney: "L'anno scorso nessuno diceva queste cose" — Durante lo show che porta il suo nome, Wayne Rooney ha commentato le ultime prestazioni del Liverpool di Arne Slot, che lo scorso anno ha vinto la Premier League per la 20esima volta nella sua storia. L'ex attaccante del Manchester United, con cui ha vinto diversi titoli nazionali e la Champions League 2007/2008, ha voluto soffermarsi in particolar modo su van Dijk e Salah, due dei giocatori più esperti dei Reds. Le sue parole: "Loro due hanno rinnovato i rispettivi contratti con il Liverpool, ma non credo che stiano guidando davvero la squadra in questa stagione. Penso che il linguaggio del corpo dica molto e credo che ne stiamo vedendo uno leggermente diverso tra i due. Sono i migliori giocatori del Liverpool, ma se il loro linguaggio del corpo è sbagliato, questo si ripercuote su tutti gli altri".

Non si è fatta attendere la risposta di van Dijk, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria per 2-0 contro l'Aston Villa. Le parole dell'olandese: "Non l'ho sentito l'anno scorso. Rooney è una leggenda, un grande giocatore che ha ispirato così tanti ragazzi e posso dire solo cose positive. Ma ritengo che questo commento sia solo una critica un po' pigra. Ecco cosa penso. È facile dare la colpa ai giocatori più anziani, ma lui sa bene come tutti che dobbiamo uscire da questa situazione insieme. L'anno scorso, quando le cose andavano bene, non si sentiva affatto parlare di queste critiche".